Presos de PoliPlaza (Miranda) llevan 2 días en huelga para exigir traslado a centros penitenciarios

80 reos de los calabozos de la Policía del municipio Plaza, estado Miranda, cumplieron este miércoles 48 horas en una huelga de bocas cosidas para exigir que los trasladen a centros penitenciarios y en rechazo al hacinamiento de esa cárcel.

En un video compartido en redes sociales por Una Ventana a la Libertad, un hombre describe los calabozos como un sitio «infrahumano» mientras muestra a los privados de libertad con las bocas cosidas.

«Es un lugar que no está condicionado para tener a ningún ser humano. No hay agua, no hay luz, no hay donde defecar, hay tuberculosis, hay sarna, hay de todo un poco aquí», refiere el sujeto que graba el video.

Asimismo dice que los presos lo que quieren es «ser reivindicados en la sociedad y hay personas que tienen hasta 7 años sin un beneficio y las autoridades lo que dicen es que no nos sale nada».

«Necesitamos salir de este lugar en traslado lo más rápido posible», pidieron los reos en el material.

Hace dos días, Nicolás Maduro nombró una comisión presidida por Diosdado Cabello para que se encargue del hacinamiento en las cárceles, para lo cual le dio un plazo de 60 días.

El lapso es «para que solucione de manera profunda el hacinamiento en los centros de detención preventiva» y se regularicen, pese a que la exministra penitenciaria Iris Varela dijo en 2020 que las cárceles estaban «100% controladas».

A esto, Cabello respondió que en un mes “tendríamos desocupados todos” los centros de detención preventiva.