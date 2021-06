Adriana Azzi: Horóscopo del 25 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 25 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Realización.

Número de suerte: 559

Debes tomar acciones en lo que quieres tendrás que dejar atrás situaciones que no funciona. Debes alcanzar nuevas etapas deja las personas negativas o que crean problemas. Alteras tu vida una situación. Hombre religioso que siente deseos por ti. Si tienes la intuición en algo síguela.

Trabajo: Debes intentar algo nuevo era responsable de lo que suceda en tu oficina. Éxitos y logros para ti en esta semana.

Salud: Estrés.

Amor: Logras un propósito. Sorpresa con hijos que vuelven del extranjero. Viaje a sitio de playa.

Parejas: Discusiones por terceros en tu relación. Evita impulsividad. Discusiones callejeras

Solteros: Recibirás órdenes que te molestan. No discutas con personas de ley. Empujes y confianza adelante.

Mujer: Te quitaran algo que te pertenece en tu escritorio o peinadora. Compra de ropa. Cambio de look.

Hombre: Alguien no está dispuesta a aguantarte. Después de tanta luchas logras algo.

Consejo: No te eches a morir ante las complicaciones de la vida.

Tauro

Palabra clave: Fortaleza.

Número de suerte: 299

No es el momento para hacer cambios en tu casa o familia que te necesita y de tu apoyo. Debes hacer una limpieza de fumigación en tu casa. Busca ayuda espiritual. No salgas de tu casa de noche o muy tarde. Defenderás algo o lo que quieres. Asunto legal con cuerdos. Mudanza.

Trabajo: Atento (a) a persona desconocidas que se acercan. Cuidado con salidas nocturnas en la calle ya que te puedes caer.

Salud: Sensación de mareos.

Amor: Siente que ha esperado demasiado por una persona que te preocupa que no den nada a cambio.

Parejas: Nostalgia por sentirte incomprendido (a). Habrá una tercera persona en la relación con tu pareja.

Solteros Triunfos económico. Hecho curioso con un imagen de un águila. Algo con una inmobiliaria.

Mujer: No aceptes excusas en hechos que están muy claro. La vida no la puedes llevar sin analizar en lo que haces.

Hombre: Celebraciones en triunfos económicos. Viajes de ida y vuelta. Suerte en el azar.

Consejo: Controla tu mal carácter.

Géminis

Palabra clave: Unidad.

Número de suerte: 763

Tú sabes que debes hacer en una situación que está viviendo. Alguien que te hace sentir cuánto vales. Inicias un nuevo comienzo. Lento pero seguro de algo que haces. Una mujer muy molesta por algo que haces o logras. Debes ser más independiente. Algo con un comerciante que te sorprende.

Trabajo: Intentaran presionarte para que te vayas de una oficina. Competencia desleal.

Salud: Relajación

Amor: No abuses de la protección. Cuidado con el exceso del sol. Retorno con algo del pasado.

Parejas: Te sentirá muy seguro de algo cuidado hasta que no lo tengas en la mano no te confíes.

Solteros: Tendrás una entrada de dinero que soluciona algunas deudas. Consigues algo pedido.

Mujer: Evita confrontaciones por chisme de terceros y lograran lo que quieren, no estás pendiente.

Hombre: Será un mes de grande proyectos. Aplica la paciencia con tu familia o la pareja.

Consejo: Busca el equilibrio.

Cancer

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 921

No discutas con tu familia. Asistes a una iglesia buscando un poco de paz. Estarás ansioso por una persona que esperas. No te sientas culpable de algo que no tienes nada que ver. Nuevas ideas que desarrollas. No gastes energías en otros. Recibes algo que estabas esperando y es tuyo por ley.

Trabajo: Nuevos nombramientos y te dan lo merecido. Escucha a tus compañeros.

Salud: Dolor de garganta.

Amor: Llega alguien especial a tu vida. Se concreta una unión. Inversión que te da dinero.

Parejas: Logras la unión. Llega algo a tus manos que no esperabas. Nuevas personas a tu lado.

Solteros: Libérate de personas negativas. Escuchas música. Se activa el amor en tu entorno.

Mujer: Lamentarás no haber ayudado a una persona que confía en ti. Habla y las cosas se aclaran.

Hombre: Nuevas metas que te propones. Disfrute cambios en paseos. Familia que viene a tu vida.

Consejo: Se más positivo (a).

Leo

Palabra clave: Impulsividad.

Número de suerte: 440

Cuidado con cosas que crees segura y se cae. Pídeles a tus ángeles para que haya protección. Alguien de negocio que te ayuda en lo económico. Sentirás que tienes el control de todo lo que estás haciendo. Estarás esperando una persona especial en tu casa. Problemas por ropa sucia.

Trabajo: Evita competir con personas que no están a tu altura. No inviertas sin estar seguro (a) en lo que haces.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Inicias nuevas relaciones. El tiempo se encarga de decirte lo que pasó en una relación.

Parejas: Éxito y logros. Evaluaciones y producciones. Te invitaran a una reunión especial.

Solteros: Actividades financieras poco favorables ten cuidado. Padre que te pide ayuda.

Mujer: Firmeza y seguridad. Cuidado con los cambios en tu casa. Amigos que te invitaran a salir hazlo.

Hombre: Harás dieta por salud. Necesitas el apoyo de un socio. Trabajaras con un familiar en positivo.

Consejo: Debes fortalecer las relaciones sociales.

Virgo

Palabra clave: Momento.

Número de suerte: 840

Regresas de un viaje del extranjero. Ejerces un mandato. Impones una decisión. Documentos que no consigues. Viajes de ida y vuelta por trabajo. Una persona muy especial que te ayuda y te da el apoyo que necesitas. Asistirás a una inauguración. Compra de adornos para tu casa.

Trabajo: Recibes un uniforme. Revisa que tienes que hacer. Algo con un libro de contabilidad.

Salud: Estabilidad.

Amor: Buscas una nueva oportunidad en el amor. No pierdas el tiempo. Compra de carro. Hecho curioso con un viaje.

Parejas: Asistes a sitio de ejercicios o masajes. Cancelas unas facturas pendientes. Alegrías.

Solteros: Ayudaras a un hijo. Sales de la rutina. Alegrías. Celebraciones. Cambio en tu casa.

Mujer: Recuperas inversión de dinero. Alegrías por logros. Organizas una fiesta de niño.

Hombre: Tu familia te pide que los atiendas. Hijo pequeño que hace un comentario de ti.

Consejo: Es importante reconocer tus errores.

Libra

Palabra clave: Ordenar.

Número de suerte: 922

Viajes o sales de un sitio pero no quieres regresar. Debes recuperar el tiempo perdido. Un negocio que quieres que se da. Un hombre fuerte y alto que es de cuidado. Recibes un regalo especial de personas cercanas. Cuidado con amores en terceros. Vivirás un cambio en un proceso.

Trabajo: Cuidado todo lo que brilla no es oro. Nuevas inversiones tu negocio. Descubres algo que te molesta.

Salud: Controla la cantidad de comida nocturna.

Amor: Hermanos que te invitaran a sitio especial. Alergias y celebraciones en esta semana por triunfos.

Parejas: Debes cambiar un poco más te darán el tiempo que necesitas debes ser claro. No sabes lo que quieres.

Solteros: Debes ser claro en la relación que vives. Reuniones importantes por viviendas.

Mujer: No permitas que te hagan daño de nuevo. Tomas una solución o haces lo que quieres. Tomas una decisión.

Hombre: Te cancelan un dinero que pensabas perdido. Una nueva energía en tu entorno. Has dedicado tiempo a lo nuevo.

Consejo: No pienses mucho lo que te proponen.

Escorpio

Palabra clave: Perseverante.

Número de suerte: 602

Te dicen cuanto te quieren. Deja lo que ya no funciona en tu vida no sigas con los karma del pasado. Discusiones por no tomar las decisiones en el momento propicio. Personas que te buscan. Te dirán que tú tomas las decisiones. Nuevas oportunidades en tu vida.

Trabajo: Consigues un socio o persona que te ofrece montar un negocio de alimentos o algo con líquidos.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Debes avanzar a la prosperidad amorosa. Esta semana será muy favorable para el amor.

Parejas: Debes arriesgarte ya que no sabes si es o no. Tu pareja tiene mucho miedo pero no puedes estancarte.

Solteros: Cosas difíciles y complicada con personas controladoras. Cambios en tu vivienda o mudanza.

Mujer: Lo esperado llega. Negocio de compra y venta. Se discreta en lo que haces. No te apures has las cosas con calma.

Hombre: No comentes tus proyectos. Nuevos objetivos. Nuevas esperanzas. Te sientes limitados ya que no ves, que las cosas no avanzan.

Consejo: Llegas acuerdos después de un diálogo.

Sagitario

Palabra clave: Fortaleza.

Número de suerte: 488

Compras apuradas en tu entorno. Primero escucha y luego dirás lo que piensas. Nuevas oportunidades. Deja que todo se calme para hacer reclamos o decir lo que piensas como son las cosas. Inicias nuevos estudios. Concretas un negocio. Amiga que se le descubre otra pareja.

Trabajo: Consigues estabilidad laboral. Cuidado con los miedos. El amor es importante es paz y tranquilidad.

Salud: Cólicos.

Amor: Debes recordar con cariño a personas muy queridas. Cambios y transformaciones en tu entorno laboral.

Parejas: Algo que te molesta muy temprano en esta semana. Hijos con problemas. Paz y amor es importante en la vida.

Solteros: No estés comentando lo que vas hacer. Sentirás que estás atrapado en un sitio solo tú puedes solucionar lo que pasa.

Mujer: Estarás muy triste por problemas sentimental. Hecho curioso con un número de una carpeta.

Hombre: Compras. Viajes de ida y vuelta por negocio en sitio de mucho frío o lluvia. Cuidado con salidas nocturnos.

Consejo: Dale apoyo al que te lo pide.

Capricornio

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 051

Depresiones por inestabilidad en lo laboral o económico pero todo cambia aunque no lo creas. Querrás llegar a tu casa en un día de lluvia pero cuidado con quien te montas en un carro. Una innovación que llega a tus manos y te dará cambios en tu vida. Nostalgia por pérdida de algo que quieres.

Trabajo: Necesitas mover o cambiar tu vida en lo laboral. Hay bloqueos en esta semana. Debe haber límites en lo que te piden.

Salud: Equilibrio

Amor: Viajes no hay descanso en este mes ya que llegó el, momento de lo que querías. Te enteras de un amigo que se va.

Parejas: Acuerdos en lo emocional con tu pareja o la persona que estas. Cansancio físico. Busca cosas mejores.

Solteros: Con conflictos no se puede vivir. Ordena tus pensamientos. Debes cuidar lo que comes.

Mujer: Algo con una graduación de un doctorado pero con muchas alegrías. Debes rescatar tus derechos donde estas.

Hombre: Te presentarán ante un grupo de persona debes prepararte llegan cosas importante para tu vida.

Consejo: No siempre se tiene la razón.

Acuario

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 321

Las traiciones están latente cuídate. Algo con trabajo espiritual que te harán mucho daño. Celebraciones o cuidado con lo que bebes. Será un mes con grandes proyectos. Estarás atento (a) a confusiones. Engaños y desilusiones. Cuidado con salidas nocturnas. Compra de alimentos.

Trabajo: Algo con un recibo que te molestara cuando llegue a tus manos. Cambio en lo laboral.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Deja la tristeza todo pasa. Alguien joven que llega a tu vida y dará muchos cambios.

Parejas: Consolidas lazos. Es el momento de escuchar a una persona que te gusta. Hay entrega total.

Solteros: Cuidado con decisiones o lo que haces con personas más joven que tú. Te sentirás muy solo (a).

Mujer: Controla los miedos. Te pedirán que no te vayas alguien especial. Se revela una verdad.

Hombre: Nuevos amores. Alguien del pasado que llega y con muchos recuerdos y no sabrás qué hacer.

Consejo: Escucha, no siempre te tiene la razón.

Piscis

Palabra clave: Sorpresa.

Número de suerte: 404

Amigos que se van de celebración con la familia en viaje. Cuidado con salidas nocturnas. Personas de poder que oculta algo. Asegúrate de acompañar a alguien. Alegrías por mascota que llega a tus manos. Se rompe algo en tu casa que está mal puesto. Cambios, tomas otros rumbos

Trabajo: Ilusiones que se hacen realidad. Reconocimientos prestigio. Asumirás estrategias serias.

Salud: Revisar vías urinarias.

Amor: Sentirás mucha soledad. Hacer ejercicios de respiración. La soledad no es buena consejera.

Parejas: Cuídate de ti mismo por los comentarios que hacen. Viaje de ida y vuelta. Compras en familia en centro comercial.

Solteros: La persona esperada llega a tu vida. Celebración con mucha música del pasado.

Mujer: Invitación a salir de noche a disfrutar. Hombre que te espera. Cuidado con persona casadas.

Hombre: Ilusione que se hacen realidad. Sanación que avanza. Resistencia para no flaquear en algo que quieres.

Consejo: Controla los caprichos.

