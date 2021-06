Devin Booker habla de los inconvenientes de la máscara en el juego 3

El jugador de los Phoenix Suns, Devin Booker confesó los problemas de haber jugador con la máscara que le protegió la nariz en el juego número 3 de la serie de los Playoffs en la NBA.

Devin Booker fue obligado a tener que usar una máscara para proteger su nariz después de recibir un golpe en el juego número 2 en la NBA.

Al parecer a Devin Booker no le gusto haber tenido que jugar con esa máscara y dio sus declaraciones de los inconvenientes de haber jugado con ella en la NBA.

Aquí el dato:

Devin Booker sobre cómo adaptarse a la máscara: “Está bien, honestamente. Sinceramente, no lo veo y no me afecta “. Dijo que habló con Rip Hamilton y recibió algunos consejos sobre cómo jugar con la máscara.

Devin Booker sobre cómo le afectó su nariz: “En absoluto, honestamente. La nariz se siente bien. Perdimos el juego.”

El equipo de Angeles Clippers derroto a los Phoenix Suns en el juego número 3 de las finales de conferencia de la NBA.