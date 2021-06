EEUU | Biden designa a Jessica Stern, enviada especial para los derechos de la comunidad LGBTQl+

El presidente Joe Biden anunció este viernes que designará a la directora ejecutiva de OutRight Action Internacional, Jessica Stern, como enviada especial en el Departamento de Estado para el Avance de los Derechos Humanos de las Personas LGBTQl+.

Por otro lado, firmó hoy la designación del Club Nocturno Pulse, en Orlando, Florida, como un monumento nacional que recuerda el tiroteo que en junio de 2016 dejó allí 49 personas muertas y 53 heridas y fue el mayor ataque a la comunidad LGTBQl+ en la historia del país.

La Casa Blanca hace estos anuncios dentro de las medidas con motivo del Mes del Orgullo, en un viernes durante el cual otras ceremonias destacarán las contribuciones de las personas LGBTQl+ al país.

It is with a mixture of emotions that we announce the forthcoming departure of our executive director, Jessica Stern, who has been selected by the Biden Administration to serve in the role of Special Envoy for International LGBTQI Rights.

Read more here: https://t.co/VnPKMhfLjs pic.twitter.com/RCILn4jJY4

— OutRight (@OutRightIntl) June 25, 2021