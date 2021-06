EEUU | Jill Biden visita Florida para incentivar la vacunación contra la covid-19

La primera dama Jill Biden y el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, visitaron este jueves varios centros de vacunación de Florida como parte de la gira nacional de la Administración del presidente demócrata Joe Biden para incentivar la inmunización en los ciudadanos.

«Estoy aquí para decirle a cualquiera que esté escuchando: Por favor, ve y toma tu inyección», dijo la primera dama durante la primera parada en el Osceola Community Health Services, un centro de vacunación de la ciudad floridana de Kissimmee.

«Soy maestra y todo lo que hago se basa en la evidencia. Le pregunté a algunos de los expertos y me sorprendió saber que, si bien estas vacunas pueden ser nuevas, la investigación que las respalda no lo es», añadió la primera dama.

To all those getting the vaccines into arms, thank you. pic.twitter.com/HqgdShrcxI

