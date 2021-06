En Cojedes denuncian que van a aplicarse la segunda dosis de la Sputnik V y les dice “no hay vacunas”

Habitantes de Cojedes denuncian que han concurrido a aplicarse la segunda dosis de la Sputnik V al Centro de vacunación de cultura en San Carlos y les dicen que “no hay vacunas”.

La información la dio a conocer la emisora de radio Class 98.7FM Noticias en la red social Twitter, quienes agregan además que “según les informaron a las personas deben regresar la próxima semana”.

En el proceso de vacunación en el país, que es uno de los más lentos de la región, se han reportado diversas denuncias, sobre todo de personas de la tercera edad que hacen colas por largas horas y bajo el sol, lluvia y demás condiciones.

Sin ser aprobada aún, vacuna cubana Abdala se suma al plan de vacunación



Este jueves arribó al país un lote de la candidata a vacuna, la cubana Abdala, la cual todavía no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el órgano regulador de Cuba, pero que aún así se suma al plan de vacunación que lleva a cabo el chavismo, indicó Delcy Rodríguez.

“Hoy llegan y llegarán millones de dosis a nuestro país”, celebró Rodríguez, sin detallar la cantidad exacta de dosis.

La llegada del primer lote de esta candidata a vacuna contrasta con las afirmaciones de Rodríguez en abril, quien aseguró que producirían sueros de la Abdala, pese a que la Academia Nacional de Medicina (ANM) expresó que el país no estaba en condiciones de duplicar vacunas. No obstante, la administración madurista no dio más detalles sobre la supuesta producción.

De sumarse al cuestionado plan de inmunización de la administración de Nicolás Maduro, se uniría a la Sputnik V y la vacuna de Sinopharm, a la espera de dosis que podrían llegar por medio de Covax. Eso sí, si el Estado termina por cancelar el monto estipulado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pago el cual dicen ha sido bloqueado.