España | Aurah Ruiz cuenta con pelos y señales toda la verdad de su nueva ruptura con Jesé: «Me da asco»

Aurah Ruiz ya no puede más. La influencer y ex concursante de ‘Gran Hermano’ ha roto su silencio y lo ha hecho en su canal de ‘Mtmad’, donde en el último vídeo ha explicado su verdad. La canaria ha contado con pelos y señales todos los detalles de su nueva y traumática ruptura con Jesé Rodríguez, que ya sí que parece que puede ser la última tras todo lo ocurrido y las duras acusaciones de Aurah al futbolista, que se rumorea que le volvió a ser infiel.

«No tengo fuerzas. Este es un vídeo de lo más real, con todo lo que estoy viviendo voy a ser sincera. Me he callado mucho tiempo, ya lo sabéis, no me importa absolutamente nada más que mi hijo y yo. Hace tres semanas el papá de mi hijo tenía vacaciones, organicé un viaje a Ibiza, íbamos a ir mis amigas y los amigos de él, en plan familia. Me la jugó, antes de irnos me llamó y me dijo que me tenía que decir un par de cosas y que se iba. Él lleva todo este tiempo viviendo en mi casa. Cuando llegué a casa, recogió todas su cosas y desapareció, esto yo lo tenía clarísimo que me la iba a jugar otra vez», empieza.

«Él de fiesta y yo jodida, jodida… Se acabó, esto no lo voy a aguantar más. Estuve tres días sin saber de él, no recibí ni una llamada para preguntar por el niño que se había sometido a una cirugía. Le he cogido asco, ¡qué necesidad! Pero esta vez ya no duele, estoy tan quemada. Le dije que si se iba, se iba para siempre, le he bloqueado de todos lados, no quiero saber nada de él. No giro en torno a él, tengo vida», añade la influencer.

Aurah Ruiz está muy dolida, en especial por la despreocupación de Jesé Rodríguez en cuanto al estado de salud de su hijo Nyan: «Se piensa que es Dios y no lo es. Yo no le prohíbo llamar a su hijo. Se acabó porque yo le dije que se acababa, me da igual con quien esté. Él se ha matado solo, yo no he hecho nada. El niño va a cumplir cuatro años y ya empieza a preguntar y eso a mi me duele. No pienso volver con él. Basta de mentiras».