Habla el bombero que sacó al adolescente de los escombros de la torre de Surfside

El portal News Miami informa que los equipos han rescatado a un adolescente que estaba atrapado entre los escombros de un condominio que se había derrumbado parcialmente en Surfside.

Las cámaras de 7News captaron a los equipos de rescate ayudando a un chico, identificado posteriormente como Jonah Handler, a salir de los escombros. También les mostraron rescatando a un hombre mayor del lado del edificio que no se derrumbó.

Nicholas Balboa estaba en la zona en ese momento y escuchó los gritos de ayuda de Handler. Explicó lo que vio mientras intentaba rescatar al chico.

«Vi un brazo que sobresalía de los escombros, y él gritaba: ‘¿Puedes verme?'». dijo Balboa. «Empezamos a subir hasta él para intentar ver si podíamos liberarlo, pero era demasiado pesado, demasiadas barras de refuerzo, cosas así, así que iba a costar bastante esfuerzo sacarlo. Gritaba: ‘No me dejes, no me dejes'».

Handler asiste a la Escuela Secundaria Monseñor Edward Pace y juega en el equipo de béisbol universitario de la escuela. Sufrió algunas fracturas.

«Había un armazón de cama y un colchón que estaba encima de él, así que sólo puedo suponer que podría haber sido su cama, a juzgar por el tamaño del colchón», dijo Balboa. «Tenemos a los bomberos y a la policía allí, así que pude hacer una señal a un agente de policía utilizando la linterna de mi teléfono, y entonces el agente de policía se acercó. Se acercó a él».

La madre de Handler también fue sacada de los escombros, pero más tarde murió a causa de sus heridas.

Otro buen samaritano explicó por teléfono cómo ayudó a que los equipos de rescate ayudaran a Handler.

«Oí una voz que gritaba y decidí que iba a intentar acercarme para ver si podía ver dónde estaba. Finalmente, me acerqué lo suficiente como para escucharlo», dijo el hombre. «El niño sacó la mano a través de los escombros, y pude ver su mano y sus dedos moviéndose. No había bomberos ni policías cerca, y sentimos que teníamos que hacer algo, así que nos encargamos de intentar llegar hasta allí y localizarlo. Una vez que pudimos localizarlo, cogí mi teléfono y empecé a encender mi luz para intentar indicar a alguien que viniera».

El buen samaritano dijo que un agente de policía acudió a la zona y trajo también a los bomberos para ayudar. Dijo que la madre de Handler también estaba atrapada, pero que no pudo ver a la mujer.

«Es un ángel de la guarda. Eso es todo lo que puedo decir dado que salió ileso», dijo Balboa.

Según la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 99 personas siguen sin ser localizadas horas después del derrumbe, pero hasta ahora se han contabilizado 102 personas. News Miami.