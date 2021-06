Lo que te molesta del otro tiene que ver contigo

Lo que te molesta de los demás tiene que ver más contigo que con el otro. Es decir, que se trata de un aspecto en ti mismo que tienes la oportunidad de revisar y cambiar, algo que puedes resolver para que te deje de molestar.

Por ejemplo, si alguien te dice que “eres tonto” si tú no te crees tonto no te afectará. Por el contrario, si te dice que “eres feo” y tú consideras que tiene razón, ese comentario te va a doler y no porque el otro sea cruel, sino porque tú también tienes esa creencia, señala Marta Segrelles, psicóloga experta en crianza.

¿De dónde viene este comportamiento?

Segrelles, señaló que eso ocurre cuando el paciente atribuye a otra persona unos sentimientos, pensamientos o impulsos propios que le resultan inaceptables.

Es un mecanismo que utiliza la persona para no hacerse cargo de esos aspectos que niega como propios y que juegan en su contra al trasladarlos al otro y le impide mejorar, ya que al trasladarlos al otro es más fácil que sienta rabia.

¿Una prueba?

Por ejemplo, estoy enfadada con mi marido porque es un vago, no me ayuda con las tareas de casa y todo lo tengo que hacer yo…

Ahora, habla desde el yo, de esta manera:

Soy una vaga, no hago las tareas de la casa…

Piensa en alguna situación de tu vida que creas que eres una persona vaga…

Quizás te dices eso cuando no vas al gimnasio en una semana, cuando tienes que levantarte pronto para ir a trabajar…

Lo que te incomoda es lo que tu no te permites o haces en exceso

Igual esto te ayuda un poco más a verlo…te suena esta frase en medio de una discusión familiar: “Si sigues pegando a tus compañeros, te voy a dar una colleja”. El padre acusa al hijo de un comportamiento que él está teniendo, es decir se está molestando por algo del otro que tiene que ver consigo mismo.

Esto no solo ocurre cuando te molesta algún defecto de otra persona, sucede lo mismo cuando admiras a alguien o cuando quieres ayudarle. Seguramente cuando te involucras en ayudar a otra persona, es una forma de ayudarte a ti mismo.

