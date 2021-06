Revista Producto revela el «sucio» litigio entre Fospuca y SIGO, S.A #Margarita

Producto: La cadena margariteña de supermercados bodegones y farmacias se vio obligada a cerrar el lunes uno de sus establecimientos emblemáticos el del centro comercial Sambil ¿la causa? La empresa recolectora de desechos Fospuca ha decidido entablar una causa judicial en su contra por una deuda de $16000.

Sigo la cadena espartana supermercados no lo vio venir, es que ni siquiera sintió de cerca los malos olores pero la disputa que sostiene desde hace año y medio con la empresa recolectora de basura fospuca llegó este lunes al llegadero o al vertedero.

A las 10 de la mañana en punto llegaron los funcionarios del juzgado de primero de primera instancia en lo civil mercantil, tránsito, trabajo y marítimo de Nueva Esparta al sitio incorporado al centro comercial sambil Margarita, ubicado en el municipio Maneiro y sin derecho a pataleo, procedieron al embargo que se extendió hasta casi la medianoche por el orden de los $16000 que adeuda SIGO comenzó a operar en diciembre del 2019 en el municipio maneiro por decisión del alcalde Morel Rodríguez Salcedo opositor Por cierto las tarifas llegaron al techo en primer lugar porque la empresa recolección de desechos no discrimina la actividad de las compañías así que un restaurante paga el mismo monto que una zapatería y en segundo lugar porque las tarifas son calculadas en base a los métodos local y no por las toneladas de basura que genera mensualmente de modo que una iglesia cancela el mismo montó una tienda por departamento Dios no intercede en estos menesteres

Apóyanos Compartiendo :