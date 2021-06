¡Se pasó! Jorge Aravena publica una foto y dice que anda buscando una novia

Para muchos sonaría extraño que un hombre como el actor Jorge Aravena, tan atractivo y con cualidades que lo harían el candidato ideal para una relación amorosa, esté solo, pero sí, es así, no tiene «perro que le ladre», como dicen por ahí y, ya está en busca de esa media naranja.

Así lo confesó el propio peruano en una reciente entrevista que tuvo con el medio mexicano TvyNovelas, de hecho admitió que son más de dos años los que tiene sin salir con una mujer en esa onda amorosa. ¿Qué tal?

De esta manera, Aravena aseguró que no se ha topado con la postulada ideal que cumpla sus «requisitos», por así llamarlo, pues no se considera exigente a la hora de que alguna mujer lo enganche; en ese sentido, asegura que no es un cuerpo esculturalmente lo que precisamente lo enloquece de una posible compañera.

En la misma conversación, Jorge describió que es la inteligencia y una buena conversación, los posibles atributos que lo convencerían a la hora de tomarse en serio un idilio.

Dentro de la entrevista expresó también, que un factor que ha jugado en su extensa y actual soltería se debe en parte a la situación mundial con el COVID-19. «Sí, es que con la pandemia se me ha hecho difícil encontrar una novia (dijo entre risas)».

Entre todo lo descrito, el protagonista de tantas telenovelas contó qué es lo que más valora de una mujer cuando está a su lado en el plano sentimental y, no es más que el apoyo rotundo que esta pueda darle en situaciones álgidas.

«Que se divierta estando conmigo, que lo disfrute, que sonría, que en mis momentos malos ella me ayude a analizar y salir adelante. obviamente me comprometo a hacer lo mismo cuando ella atraviese situaciones malas», puntualizó.

