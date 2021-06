Segundas dosis contra el COVID-19 tampoco llegaron a Guarenas-Guatire

1213586

Guarenas.- «No hay vacunas para la segunda dosis, no han llegado, supuestamente nos van a avisar cuando lleguen», así se expresó Eva Becerra, una adulta mayor de la urbanización Doña Menca de Leoni, en Guarenas, estado Miranda, al salir del centro de vacunación Ambrosio Plaza el jueves 24 de junio, cuando estaba citada para recibir la segunda dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, y lograr la inmunización de su organismo contra el COVID-19.

La ausencia de vacunas para la segunda dosis se repite en todos los centros de vacunación del eje Guarenas-Guatire del estado Miranda. Quienes acudieron a la escuela Creación Trapichito de Guarenas, o al Hospital General de Guatire, el club de Corpoelec o al polideportivo Francisco Mujica Toro, también quedaron embarcados.

«Lo que me preocupa es que vamos a perder la inmunización y el efecto de la primera dosis. ¿Para qué comienzan a aplicar la primera vacuna si no tienen la siguiente? ¿Para qué le dicen a uno que la segunda dosis ya está garantizada si no la tienen? Esto está pasando en todos lados», relató para El Pitazo la señora Luz Marina Rondón, quien esperaba ser inoculada el jueves.

El proceso de vacunación en el eje Guarenas-Guatire comenzó el pasado 3 de junio, cinco días después de anunciar el inicio del plan nacional de vacunación masiva.

El día inicial solo fue colocada la vacuna rusa a mayores de 60 años. Los que recibieron su mensaje a través del sistema patria o por su registro en la web del ministerio de salud, menores de 59 años, no fueron inmunizados porque la vacuna china no había llegado.

Quienes esperan por la colocación de la segunda dosis piden al gobierno de Nicolás Maduro que solvente lo más pronto posible esta falla, para que no se pierda el efecto de la primera vacuna colocada.

Esta noticia es parte del seguimiento al proceso de vacunación contra el COVID-19 que realiza la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual.

