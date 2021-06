Cabello asegura que primarias del Psuv serán “muy secretas”, para evitar presiones

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que las primarias de la organización política que integra previstas para este domingo 27 de junio serán “muy secretas” para evitar presiones con los postulados.

“Todo militante tiene derecho a que lo postulen y a postular a cualquier otro militante, no puede haber ningún tipo de presión para la elección, no hay líneas, es el pueblo que debe expresarse en asambleas populares que se van a realizar este día 27 de junio, en un acto transparente y muy secreto para evitar las presiones. La dirección de nuestro partido se toma el derecho de los altos cargos”, expresó Cabello en una rueda de prensa del Psuv por VTV.

Además sostuvo que “nosotros tenemos al día de hoy, y pueden decir lo que quieran, inscritos en el partido, 7.954.816 personas con derecho al voto, es decir, inscritos en el RE, porque muchos son menores de edad, de 18 años. Tenemos 7.260.104 inscritos. Tenemos tres semanas en el proceso de inscripción en el partido, en ese tiempo hemos inscrito 163.856 mil personas”.

“Aquel candidato que haya cometido algún tipo de acto contrario al reglamento y estatuto del partido, a pesar de haber sido postulado, la dirección nacional, estima que no debe ir a primarias, y esa es una de las primeras sanciones. Ser candidato a gobernador, a alcalde, a legislador es un compromiso, no es ningún privilegio. Estamos obligados a garantizar que sea gente seria”, acotó.

Partidos de oposición son franquicias para recaudar dinero para sus dueños, y no buscan participar



El vocero de Nicolás Maduro cargó una vez más contra partidos políticos de oposición. “Este domingo 27 de junio ocurrirá uno de los hechos más significativos de la historia política del Psuv, y vamos a relatar el por qué. La razón de ser de todos los partidos políticos del mundo debe ser participar en comicios electorales. En Venezuela, partidos de oposición son franquicias para recaudar dinero para sus dueños, y no quieren participar en elecciones, no les gusta participar, si algún sector opositor desea participar, inmediatamente esos mismos sectores comienzan a destruirlos. Desde su fundación, el Psuv desde 2006 ha participado en todos los procesos de elecciones”.

“Ya entregamos todo el material correspondiente a cada una de las Ubch, ya tiene sus papeletas, la de apoyo, la de postulación también la tienen, tienen copias de actas, como van a ser los formatos de las actas, cuaderno de votación, cajas donde van a depositar los votos. Todo está listo para que ejerzan el derecho a postular de manera libre, transparente y voluntaria”, concluyó.

