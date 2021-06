Carlos Ocariz «Vacunación en Miranda es desorganizado e insuficiente»

El dirigente de Primero Justicia Carlos Ocariz, quien es considerados por analistas como un potencial candidato a gobernador, criticó este viernes el plan de vacunación que se lleva a cabo en la entidad asegurando que Miranda no es insuficiente y desorganizado. «A los que destruyeron Miranda les quedó grande el Plan de Vacunación», agregó.

Ocariz agregó haber recibido denuncias sobre lo irregular «y chucuto que han sido estas jornadas de vacunación». «Primero someten a la gente a un mensaje de texto, segundo la exponen a colas casi infinitas bajo el sol y al final les dicen que la vacuna no llegó o se acabó». Acotó además con respecto a las segundas dosis, le informan a los asistentes en os centros de vacunación que no hay, «no saben organizar ni una fiesta de piñata».

«Hemos recibido denuncias de personas que han sido convocadas para las segundas dosis y no han logrado obtenerla. No basta con tenerlos en la cola y los vuelven a llamar. No es posible que se les diga que hay, y cuando llegan es insuficiente. El pueblo no merece esto».

Por otro lado, Ocariz criticó que las cifras de vacunación en el personal asistencial que se indican, no corresponden a la realidad. «Hay médicos que aún no han sido vacunados, ellos son la primera línea. En Miranda han fallecido más de 15 trabajadores de la salud, esos héroes han dado su vida por la nuestra, ¿Qué están esperando? Tienen que darle la cara a la gente».