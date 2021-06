EEUU | El sábado zarpa el primer crucero de un puerto de EE.UU. después de la covid-19

El Celebrity Edge, de Celebrity Cruises, propiedad de Royal Caribbean, que zarpará este sábado desde Port Everglades, en el sur de Florida, será el primer crucero con pasajeros que viaje desde un puerto de Estados Unidos después de un año de suspensión por las medidas preventivas de la covid-19.

La tripulación está 100 % vacunada y entre el pasaje, solo dos adultos y 24 niños menores de 16 años no han recibido inmunización, indicó la naviera, que recibió el OK de las autoridades sanitarias para este viaje.

«Hemos esperado tanto por este momento, y está aquí y es magnífico», dijo el presidente ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain, en una entrevista con el programa de CNBC «Squawk on the Street».

Según el directivo, el Celebrity Edge, » hermano» del Celebrity Equinox que navegará por el Caribe a partir del 25 de julio, saldrá el sábado desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, con casi 1.100 pasajeros, o lo que es lo mismo, el 36 % de su capacidad, para permitir el distanciamiento social.

Además, el barco lleva a bordo dos médicos y tres enfermeras. Cuenta también con camas y ventiladores adicionales en la unidad de cuidados intensivos.

We’re making history today! After receiving the green light from the CDC, #CelebrityEdge will set sail from Fort Lauderdale on June 26, making her the first ship to sail US waters once again.

Reserve your spot to tour the Caribbean aboard the stunning Celebrity Edge! pic.twitter.com/j2vYj4VZGP

— Celebrity Cruises (@CelebrityCruise) May 27, 2021