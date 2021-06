EEUU | Migrantes, optimistas ante la visita de Harris a la frontera México-EEUU

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, viajó este viernes a la fronteriza ciudad de El Paso, Texas, visita que generó optimismo y esperanza entre los migrantes centroamericanos que aguardan del lado mexicano para cruzar de forma regular a la Unión Americana.

Durante su visita a la frontera con México, Harris se reunió con cinco niñas migrantes de Centroamérica y visitó un puerto de entrada por donde llegan solicitantes de asilo en El Paso.

Ante la llegada de Harris, un migrante originario de Nicaragua, José Luis Alvarado, dijo a Efe que le alegraba la visita ya que de esa forma la vicepresidenta «se dará cuenta de la situación migratoria de esta frontera».

«Hemos tenido muchas violaciones de derechos humanos, la gente ha sido violentada. Que no sea la primera ni la última vez que venga, para que se dé cuenta de las realidades de esta frontera», dijo Alvarado.

What happens at the border is directly connected to the work we are doing to address the root causes of migration from Central America. As I made clear during my trip to El Paso today, the President and I are committed to strengthening our immigration system at every level. pic.twitter.com/gYm5ZjzBAI

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 25, 2021