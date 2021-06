España | arrancan los octavos de final

Arrancan los octavos de final de la Eurocopa. Después de dos días sin fútbol tras el final de la fase de grupos, la emoción de la competición europea regresa este sábado con los dos primeros enfrentamientos de octavos de final: Gales se verá las caras ante Dinamarca en el Amsterdam Arena a las 18:00 horas y más tarde será el turno de Italia, una de las grandes favoritas, que se enfrenta a Austria en el Estadio de Wembley a partir de las 21:00 horas con un sitio en los cuartos de final en juego.

Serán los dos primeros cruces de los ocho que se decidirán a partido único desde el sábado 26 de junio hasta el martes 29, día en el que el enfrentamiento entre Suecia y Ucrania en Hampden Park a las 21:00 horas cerrará los octavos de final. En cuanto a la selección española, el combinado de Luis Enrique jugará este lunes a las 18:00 horas en Copenhague ante Croacia.

Gales – Dinamarca: Bale quiere soñar

Después de firmar una buena fase de grupos, la selección galesa buscará colarse en los cuartos de final de la Eurocopa por segunda vez consecutiva. La victoria ante Turquía y el empate ante Suiza le dio la segunda plaza a los de Robert Page, que han vuelto a estar guiados una edición más por Gareth Bale y Aaron Ramsey. Si ambos jugadores están finos, las posibilidades de Gales de plantarse en cuartos crecerán de forma exponencial.

Por su parte, Dinamarca logró meterse en los octavos de final tras ganar en la última jornada del Grupo B a Rusia (1-4). Si bien perdió los primeros dos encuentros, la goleada ante los rusos permitió a los daneses pasar como segundos de grupo. Después del susto de Eriksen durante el primer partido, el vestuario quiere darse otra alegría y batir a Gales para colarse en los cuartos de la Eurocopa. El Amsterdam Arena acogerá el Gales-Dinamarca, el primer partido de los octavos de final de la Eurocopa.

Italia – Austria: a seguir enamorando

La selección italiana de Roberto Mancini ha sido una de las grandes animadoras de la fase de grupos de la Eurocopa, quizás el equipo que más ha convencido en el inicio de la competición. Por ahora, Italia lo ha ganado todo después de tres partidos en los que ha anotado siete goles y no ha encajado ni uno solo. De hecho, el equipo de Mancini acumula más de mil minutos sin recibir un tanto en contra. Las sensaciones no pueden ser mejores antes del cruce de octavos de final ante Austria.

Con nueve puntos en su casillero, Italia se clasificó como primera del Grupo A de la Eurocopa tras golear a Turquía (0-3) y a Suiza (3-0) y vencer por la mínima en la última jornada ante Gales. El gran estado de forma de Insigne, Locatelli e Inmobile, entre otros, hace que la selección italiana ya sea considerada como una de las grandes favoritas para levantar esta Eurocopa.

Por su parte, tampoco ha sido nada mala la fase grupos de Austria. El equipo de David Alaba hizo los deberes ganando los encuentros ante Ucrania (0-1) y Macedonia del Norte (3-1), algo que le valió para asegurar la segunda posición del Grupo C. En la última jornada, los austriacos no pudieron ante Países Bajos (2-0). El encuentro ante la selección italiana es una prueba de fuego para medir a Austria, que no tiene nada que perder en el enfrentamiento de este sábado de los octavos de final de la Eurocopa.