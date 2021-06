LVBP: El recuerdo de ver a José Altuve y Pablo Sandoval jugando con el equipo soñado del Magallanes de los Navegantes del Magallanes

Vamos con los recuerdos de un fanático, donde voy a hablar del día que vi a José Altuve y Pablo Sandoval jugando con el equipo soñado de los Navegantes del Magallanes en la LVBP.

El 07 de diciembre de 2012 acudí al estadio Alfonso “Chico” Carrasquel en la ciudad de Puerto La Cruz, para ver el juego entre los Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui en la jornada correspondiente a la LVBP.

El parque se encontraba a casa llena y la nave jugó con su uniforme de color negro por la parte de adelante y el color amarillo en la que va en la espalda, es decir, era un uniforme bastante extraño pero así salieron al campo a disputar ese encuentro.

El mánager de los bucaneros era Luis Sojo y del equipo de casa fue Alfredo Pedrique, donde el lanzador abridor de los visitantes fue Sergio Pérez y por los de casa José Álvarez.

Ahora bien, vean este line up del Magallanes y verán que por nombres, figuras de MLB, es uno de los mejores que yo recuerdo de la historia:

Elvis Andrus (SS) – Rangers José Altuve (2B) – Astros Pablo Sandoval (3B) – Gigantes Juan Rivera (RF) – Dodgers *Eliezer Alfonzo (DH) – Agente libre Endy Chávez (CF) – Orioles Ramón Hernández (1B) – Rockies Francisco Cervelli (C) – Yankees Ezequiel Carrera (LF) – Indios

*Nunca pudo jugar en las Grandes Ligas pero quedó cómo el máximo jonronero en la historia de la LVBP con 138 y con esto quiero decir que en la liga era una verdadera pesadilla para los lanzadores.

Imagen: Eliezer Alfonzo.

Los Caribes de Anzoátegui que en los últimos años habían sido un hueso duro de roer en la liga (aún lo son) y más para el Magallanes, presentó el siguiente line-up:

Niuman Romero (3B) Gorkys Hernández (CF) Alexi Amarista (2B) José Castillo (1B) Jay Gibbons (DH) Matt Young (RF) Avisail García (LF) Gustavo Molina (C) Eduardo Escobar (SS).

Impresiones de esa versión de Magallanes:

Realmente era una locura ver de parte del Magallanes, al MVP de la Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco Pablo Sandoval ubicado en la 3B.

En el campocorto Elvis Andrus quien era el SS regular de los Rangers de Texas, quienes venían de jugar dos Series Mundiales de manera consecutivas.

Cómo camarero nada más y nada menos que a José Altuve, quien ya era una estrella con los turcos y estaba cerca de serlo con los Astros en las mayores.

En la inicial una figura con amplio recorrido en la MLB y que en la LVBP era sinónimo de éxito cómo lo fue Ramón Hernández.

Los jardines cubiertos por Ezequiel Carrera, Endy Chávez y Juan Rivera fue un gran lujo, porque yo si había podido ver unos juegos de Chávez anteriormente pero no con éste equipo conformado de esa manera.

En la receptoría nada más y nada menos que el catcher de los Yankees de Nueva York, haciendo un papel importante con los Mulos, cómo lo fue Francisco Cervelli.

De todos el jugador de menos renombre fue el lanzador Sergio Pérez, pero que en esa campaña se convirtió en el caballo de batalla del equipo.

El juego:

El béisbol es uno de los juegos más espectaculares del mundo, ya que no existe una victoria decretada a pesar de los equipos y todo se resuelve en el terreno.

El juego estuvo muy bueno hasta la parte baja del quinto inning que llegó 0-0, cuando Caribes rompen el empate con sencillo impulsor de dos de Gustavo Molina y otro de Eduardo Escobar colocaron el 3-0.

El abridor de la tribu José Álvarez estaba lanzando nada más y nada menos que juego perfecto por espacio de 6.2 innings hasta que Sand0val conectó un sencillo por los lados de la inicial.

La Tribu hizo dos carreras más con jonrón del siempre recordado Hacha José Catillo y sencillo de Gorkys Hernández, pero los turcos sólo pudieron dar otro sencillo por cortesía de Ramón Hernández y en el noveno inning Astroboy pegó un doblete hacia el jardín izquierdo, pero cayeron derrotados los turcos 5-0.

La victoria se la llevó José Álvarez quien estuvo coqueteando con la gloria por casi 7 innings y la derrota Sergio Pérez.

La experiencia:

A pesar de que los turcos en ese encuentro tuvieron la pólvora mojada, varias personas en el estadio coincidimos que ese equipo del Magallanes era un verdadero trabuco y que sería muy difícil de ver juntos nuevamente.

Fue un juego emocionante hasta el quinto inning y había un poco de nerviosismo en la afición magallanera de que no le fueran a meter no hit no run o peor aún, juego perfecto a ese trabuco encabezado por José Altuve y Pablo Sandoval.

Ciertamente el equipo que le ganó esa temporada la final a los Cardenales de Lara, en cuanto a la ofensiva en el papel era inferior al club que pude ver jugar.

Nada más y nada menos que no estaba Altuve, pero Lisson hizo un gran trabajo cómo camarero en la final.

El receptor del equipo campeón fue Carlos Maldonado, ya que Cervelli se había ido del equipo y la inicial en la final fue de Héctor Giménez, ya que Ramón Hernández no estuvo con la nave en la final, pero al ritmo del Panda que se fue y volvió, Magallanes fue el campeón.

Fuente: Experiencia propia, www.pelotabinaria.com