Maiver recibirá ayuda de alimentación y para volver a estudiar

Caracas.- Maiver Mena es un joven de 14 años que se hizo viral por expresar en un video, compartido por el periodista y documentalista Rhonny Zamora, que trabaja limpiando vidrios de los carros en las calles de Caracas para poder ganar dinero, aunque le gustaría continuar sus estudios. Su historia fue conocida por la Fundación Unos Venezolanos que decidió ayudarlo con ropa, calzado y comida. Además también informaron que harán esfuerzos para que pueda continuar con sus estudios.

En el video, el muchacho expresa entre lágrimas que no le desea a nadie limpiar carros porque eso «no es vida». El video de Maiver también causó una polémica entre el youtuber mexicano Alex Tienda y el influencers venezolano Javier Romero, más conocido como Javier «Hala Madrid», cuando este último cuestionó a Tienda por solo mostrar imágenes positivas de lo que pasa en Venezuela y no visibilizar historias como la de Maiver, cuando desarrolló su documental sobre el país.

Tienda no tardó en responder. Su respuesta fue sugerirle a Javier Romero que no se enfocara solo en lo negativo de Venezuela. Argumentó que en el país existen dos realidades y que es válido mostrar también los aspectos positivos. Para concluir el debate el creador de contenidos mexicano subió un video en el que expresó públicamente su compromiso de ayudar a Mena y extendió también el llamado a la fundación Unos Venezolanos al tiempo que pidió a Romero hacer lo mismo y no centrarse solo en polémicas.

Más tarde la cuenta de Instagram @unosvenezolanos, dedicada a apoyar a las personas que se encuentran en una situación financiera no favorable, publicó un video junto al adolescente y dejaron saber que gracias a la suma y ayuda de varias personas podrán ayudar a que Maiver continúe sus estudios. Además, también le suministrarán alimentos. Igualmente, contactarán a su mamá para conocer en qué áreas requieren mayor atención.

«Maiver es sin duda de esos chamos que al presentarse, nos duele saber y conocer su realidad pero también es de esos chamos que te sorprende y te deja claro lo agradecidos que debemos ser y que cuando se trata de querer algo, debes ir por eso bajo cualquier pronóstico», dice la publicación de Instagram.

Felicidades Maiver por tener esa actitud de salir adelante a pesar de las dificultades 👏🏼 El mundo y nuestras vidas no van a mejorar con solo quejarnos. Gracias @unosvenezolanos por ayudar a mejorar el mundo… HACIENDO 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/a1zqiKLD1G — Alex Tienda 🌎 (@AlexTienda) June 25, 2021

El equipo de Unos Venezolanos llevó a Mena a un centro comercial a afeitarse el cabello, a comprar ropa y zapatos nuevos. El joven, quien ha asegurado que quisiera ser abogado, indicó que tenía años sin ir a un centro comercial. La persona que conducía el video contó que cuando el joven se encontraba en el probador midiéndose la ropa estaba orando. «No me lo van a creer, pero mientras estaba allá adentro con Maiver, que se estaba probando la ropa, lo escuché rezando. Eso dice muchísimo de él y de lo que posiblemente le ha tocado vivir en la calle».

Maiver reiteró que lo que más quisiera estar haciendo es estudiar y que estaba en las calles trabajando porque así podía aportar comida a su casa.

