México | Perredistas exigen frenar crimines de odio; van 87 en 2 años

Diputados del PRD exigieron a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales, investiguen y detengan los presuntos responsables de los crímenes de odio cada vez más frecuentes en nuestro país.

En el marco de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+, los legisladores del sol azteca demandaron a las autoridades poner fin a la violencia y asesinatos contra integrantes de esta comunidad.

Indicaron que de mayo de 2020 a abril de 2021 han ocurrido 87 crímenes de odio en el país, y que Morelos, Veracruz, Baja California y Chihuahua son los estados donde se registran más agresiones.

De estos crímenes, 43 asesinatos se cometieron en el 2020, acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México, de la Fundación Arcoiris.

Esta violencia es una muestra de que los crímenes de odio, de los cuales son víctimas las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI), continúa siendo una de las calamidades del país, sostiene la Fundación.

Se resaltó que la violencia contra integrantes de la comunidad durante la pandemia también se incrementó notablemente. “El año 2020 ha sido, sin duda, un reto en el acceso a los derechos humanos debido a la pandemia mundial del COVID-19.

En este contexto, el informe de la Fundación Arcoiris demanda al gobierno de “México tome en serio las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le ha planteado e inicie las acciones para cumplirlas. Sólo así empezaremos a dar pasos firmes para contribuir a la erradicación de los crímenes de odio y por prejuicio contra personas LGBT.”

