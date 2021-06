Padrastro hirió a niño venezolano en Colombia por mojar la cama mientras dormía

El medio Blu Radio tomó las declaraciones de la denunciante quien indicó que “apenas me enteré de lo sucedido me dirigí a la Policía de Infancia y coloqué la denuncia. De ahí, me enviaron al hospital con el niño”

Las autoridades colombianas recibieron la denuncia de una tía que debió recurrir al hospital con un niño de nacionalidad venezolana, de cuatro años de edad, luego que el padrastro, en un ataque de ira, hizo una herida en los genitales del pequeño porque éste mojó la cama mientras dormía.

Reseña la web de 800 Noticias que la mujer salió de emergencia hacia el hospital departamental de Sabanalarga, cuando ocurrió el hecho, el día 19 de junio pasado, tras formalizar la denuncia.

El medio Blu Radio tomó las declaraciones de la denunciante quien indicó que “el niño se orinó la cama y el padrastro lo agarró, le restregó la cara en la orina y luego tomó un cuchillo y le cortó arriba en el pene. Apenas me enteré de lo sucedido me dirigí a la Policía de Infancia y coloqué la denuncia. De ahí, me enviaron al hospital con el niño”.

El niño se encuentra estable de salud

Por su parte, la policía del departamento del Atlántico, en la costa caribeña neogranadina, acotó que el pequeño presentó una herida superficial, que no revistió gravedad, por lo que ya se encuentra estable. Asimismo señalaron que el menor viene sufriendo agresiones por parte del padrastro, quien lleva más de tres años conviviendo con su mamá, de quién no ofrecieron mayores detalles.

De igual forma, los funcionarios de la citada localidad esperan por una orden de captura para proceder a la detención del agresor.

