Padre denuncia desaparición de su hijo al viajar de Colombia a México

Alexander Jesús Aliso Carrillo denunció la noche de este viernes, 25 de junio, la desaparición de su hijo mayor tras arribar al aeropuerto de Ciudad de México proveniente de Medellín, Colombia.

Aliso Carrillo conversó telefónicamente con El Pitazo en Caracas para denunciar que ni autoridades migratorias de México ni en la embajada de Venezuela dan respuesta a sus solicitudes de información, en la primera dicen no saber nada al respecto y en el consulado no atienden las llamadas ni los correos enviados.

Narró que su hijo, quien es mayor de edad y cuyo nombre pidió no precisar por motivos de seguridad, partió de Medellín hacia Ciudad de México a las 12:50 am con llegada en el país centroamericano a las 5:00 am (hora local) aproximadamente. Pero la persona que fue a buscarlo al aeropuerto no lo ha localizado.

La aerolínea Aeroméxico informó que no tienen registro de que el hombre haya sido retenido ni deportado. Mientras tanto, en Migración de México no obtuvieron una respuesta, de acuerdo con la información que le suministró la persona que lo iba a buscar, quien también pidió reservar su identidad.

“Las autoridades mexicanas no dan respuesta y las venezolanas nos tienen completamente olvidados”, dijo Aliso Carrillo.

Explicó que teme que su hijo haya sido fichado desde su salida de Colombia para extorsionar a los familiares, por parte de funcionarios del país de salida y de llegada.

