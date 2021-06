Vargas | Dirigencia gremial exige ante Inspectoría del Trabajo incremento de sueldos y salarios

1214622

La Guaira.- Con una marcha y un pancartazo, dirigentes de diversos gremios y frentes de trabajadores del estado Vargas, protestaron este viernes 25 de junio, ante la Inspectoría Regional del Trabajo, haciendo entrega de un pliego de solicitudes levantadas en mesas de trabajo, realizadas durante las últimas semanas, agrupando a voceros del gremio docente, médicos, trabajadores de la salud, empleados públicos y obreros.

El vocero de la actividad fue Gustavo Núñez, quien preside la Federación de Trabajadores del estado Vargas (Fetravargas). «Es obvio que ante la realidad impuesta por la hiperinflación que vive Venezuela, que ningún aumento de sueldos y salarios garantiza una vida digna al trabajador, es por ello que exhortamos al Ministerio del Trabajo que reactive las mesas que reúnan a empresarios, al Estado y al trabajador, para definir planes de acción conjunta que eleven nuestra calidad de vida y nos permitan obtener una remuneración justa por nuestro trabajo», explicó Núñez, a su llegada a la sede de la Inspectoría del Trabajo en el litoral central, ubicado en la zona de Guanape en La Guaira.

«No se trata solo del sueldo o salario. Los trabajadores no contamos con ningún respaldo y hemos visto como las prestaciones sociales no garantizan ninguna seguridad social. Lo mismo pasa con los aportes a política habitacional y otros descuentos, que en teoría deben ofrecer una plataforma de beneficios a los trabajadores. La idea aquí es que se discuta toda esta realidad y que se actúe, no por decisión político partidista, sino con políticas públicas serias», agrego Núñez.

Una comisión seleccionada por Fetravargas entregó un documento con exposiciones de motivos y acciones para reactivar acuerdos tripartita en beneficio de los trabajadores (N. Noriega)

Nadeska NoriegaGran Caracas