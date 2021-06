Venezuela es un país que cambia “de manera drástica” cada año, hoy vive un “capitalismo salvaje”: Anatoly Kurmanaev

El reportero de The New York Times que trabajó en Caracas, ahora corresponsal para México y América Central, Anatoly Kurmanaev, reveló este viernes que en 8 años en Venezuela se dio cuenta de que es un país que cambia “de manera drástica” cada año, y aseguró que hoy la nación vive un “capitalismo salvaje”.

“Han cambiado muchas cosas en Venezuela, fueron 8 años pero siento que viví en tres o cuatro países diferentes. La Venezuela de hoy no tiene nada que ver con la Venezuela del 2013, en ese año llegué y después llegó la etapa de escasez tremenda, después años de conflicto social muy agudos, y ahora este capitalismo salvaje que está viviendo, entonces han sido muchas realidades, realmente es un país que cambia de manera drástica cada año, cada par de años, y es muy difícil generalizar, por lo que viví”, expresó Kurmanaev en entrevista con César Miguel Rondón para TVV Noticias.

Sobre su llegada y estadía en el país, el comunicador detalla que “fueron 8 años en Venezuela, desde 2013, desde la llegada de Maduro. La experiencia en Venezuela fue muy formativa, una experiencia complicada, han sido años muy difíciles profesionalmente en un país donde no es fácil vivir, pero también una experiencia donde aprendí todo lo que hay que hacer sobre periodismo para mi carrera y agarrar experiencia que me van a servir por el resto de mi vida”.

“Venezuela hoy en día es un país muy arbitrario, cuando tú sales de tú casa tú no sabes realmente que va a pasar, puede ser que vas a llegar a tú destino o no vas a llegar, puede ser que te paren o que no te paren, puede ser que se consiga gasolina o puede que no, puede ser que se consiga paso o no. Existen leyes pero no se aplican, se aplican de una manera totalmente arbitraria y cada vez que sales tiras los dados a ver si logras tú objetivo” agregó.

Finalmente, Anatoly Kurmanaev dijo que es “muy difícil vivir así sin tener ninguna certeza del día a día, pero vivir sin reglas también te llena de cierta adrenalina porque tú estás intentando crear tú propia realidad en el día a día”.

Ojos de periodistas extranjeros tienen “cierta limpieza” sobre realidad venezolana: César Miguel Rondón



Por su parte, César Miguel Rondón recuerda que semanas atrás “conversamos con la periodista colombiana Catalina Lobo-Guerrero a propósito de su libro ‘Los restos de la Revolución’, crónicas desde las entrañas de una Venezuela herida. En ese libro la Lobo-Guerrero narraba su experiencia de tres años como corresponsal extranjera en Venezuela, un libro dramático y estremecedor porque siempre he pensado que los ojos del extranjero tienen una cierta limpieza, son menos contaminados, menos prejuiciados a la hora de ver nuestra realidad y Catalina no fue la primera, hay otras periodistas que han escrito memorias, artículos, ensayos sobre su pasantía en Venezuela”.

“Alguien que ha estado largo tiempo, varios años en Venezuela cubriendo responsabilidades para varios diarios norteamericanos, el último The New York Times, es Anatoly Kurmanaev, quien ahora ha sido trasladado a Ciudad de México. El paso de la Caracas de hoy a Ciudad de México es un paso con un cambio dramático”, aseveró César Miguel Rondón.