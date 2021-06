España | En Holanda denuncian la censura de la bandera LGTBI en Hungría…y la UEFA lo desmiente

La UEFA y Aleksander Ceferin han vuelto a ser noticia…y negativamente. Esta vez, en Holanda, donde algunos medios de este país aseguran que el organismo ha prohibido a los aficionados holandeses que han viajado hasta Budapest lucir la bandera arcoíris en señal de apoyo a los movimientos LGTBI tanto en la fan zone como dentro del estadio. Rápidamente la UEFA ha salido a desmentir esta información y aseguran que estas banderas estarán permitidas.

Si hace una semana la UEFA censuraba los colores LGTBI en el choque que Alemania y Hungría iban a disputar en el Allianz Arena, ahora habría vuelto a prohibir algo parecido, según medios holandeses, pero esta vez a los aficionados de la Oranje. Cabe recordar que la selección germana quería iluminar el estadio con los colores del arcoíris para apoyar a los movimientos LGTBI y en señal de lucha contra la homofobia y la discriminación.

El máximo organismo del fútbol europeo, presidido por Aleksander Ceferin decidió impedir que esta iluminación se llevara a cabo porque el rival de Alemania era Hungría, que hacía unos días había rechazado una ley que favorecía a estos colectivos. La UEFA consideró que se trataba de una acción política y por eso prohibió que se llevara a cabo tal acción.

Unos días después en el partido que disputaron Gales y Dinamarca de los octavos de final se vio como varios de los patrocinadores de la Eurocopa troleron a la UEFA anunciándose en las vallas publicitarias con los colores del arcoíris y con eslóganes inclusivos.

La UEFA desmiente esta información

Georginio Wijnaldum lucirá el brazalete de capitán parecido al que Manuel Neuer vistió hace una semana en el que se ven los colores que forman el arcoíris. Este gesto del nuevo futbolista del PSG va en concordancia con el desmentido que ha hecho la UEFA a estas informaciones que llegaban desde los Países Bajos.

La UEFA ha emitido un comunicado en el que informa que esta información proveniente desde Holanda es totalmente falsa y que quieren dejar claro que los aficionados que visten la zamarra naranja no tendrán ningún problema si tratan de entrar en el estadio o en la fan zone con alguna de estas banderas.

«Contrariamente a algunas informaciones de los medios holandeses, la UEFA quiere aclarar que no ha prohibido ningún símbolo con los colores del arcoíris en la fan zone de Budapest, que está bajo la responsabilidad de las autoridades locales. La UEFA acogería con mucho agrado cualquier símbolo de este tipo en la zona de aficionados», comenzaba diciendo el organismo.

«La UEFA informó a la Federación Húngara de Fútbol que los símbolos de los colores del arcoíris no son políticos y que están en la línea de los Equal Game, que lucha contra toda discriminación, incluida la comunidad LGBTQI+, se permitirá la entrada de tales banderas en el estadio», concluyó.

UEFA today informed the Hungarian Football Federation that rainbow-coloured symbols are not political and in line with UEFA’s #EqualGame campaign, which fights against all discrimination, including against the LGBTQI+ community, such flags will be allowed into the stadium.

— UEFA (@UEFA) June 27, 2021