P.J Tucker anotó el tiro mas loco de los playoffs de la NBA

P.J Tucker es esto un tiro prácticamente sin querer, ya que tuvo un intento pasa un compañero de su equipo en el juego número tres de la serie de los playoffs ante el equipo de me voy a equivocar en la NBA.

P.J Tucker se encontraba en un contraataqué y un compañero de su equipo quedó prácticamente solo y este intentó darle el pase para conseguir la canasta y con el intento al pase lo que consiguió fue la canasta de la línea de tres puntos un tiro que fue encestado sin las intenciones de que caiga en la canasta.

Aquí el video:

How did this go in? 😅 pic.twitter.com/kBJFbYOTmy

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2021