Perú | Jefe de la ONPE denuncia agresión dentro del Club Regatas

El Ministerio Público informó que ya se ha iniciado las diligencias correspondientes para identificar al agresor del jefe de la ONPE

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, denunció que fue víctima de una serie de agresión física por parte de un sujeto cuando se encontraba al interior del Club Regatas Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

El funcionario público informó este hecho a través de su cuenta de Twitter y contó que el personal del local no le quiso brindar los datos de su agresor.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. Posdata: Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor”, señaló Corvetto, acompañando dicha publicación con una fotografía del hombre que lo agredió.

Tras esta denuncia, el Ministerio Público informó que viene realizando diversas diligencias para identificar al agresor del jefe de la ONPE. Asimismo, la Fiscalía indicó que se ha comunicado con el Instituto de Medicina Legal (IML) para que evalúe el tipo de lesión corporal que haya provocado la agresión física, así como el daño psicológico.

Como se recuerda, en las últimas semanas, se han visto cómo diversas autoridades electorales han venido siendo hostigados debido al malestar ciudadano generado por la incertidumbre electoral.

En ese sentido, el presidente de la República, Francisco Sagasti, miembros del Ejecutivo y la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han pronunciado al respecto y han rechazado todo tipo de manifestación en los exteriores de las viviendas de estas personas.

“La Misión rechaza las manifestaciones que se han realizado en los domicilios particulares de los miembros de las autoridades electorales y que violentan su derecho a la privacidad. Estas conductas son inaceptables en una democracia”, indicó la misión de la OEA.