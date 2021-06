Una joven se hace viral por revelar que fue expulsada del gimnasio por enseñar la barriga (video)

Antena 3 indica que una joven de 26 años de Alberta, Canadá, se ha vuelto viral en redes sociales después de publicar el duro episodio sufrido cuando se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio.

Ha contado en su cuenta de TikTok, que tuvo que abandonar el gimnasio cuando se encontraba entrenando por culpa de su peso.

Uno de los coordinadores le indicó que saliera del gimnasio cuando llevaba unos minutos entrenando. En recepción, una de los trabajadores le explicó que el gimnasio tenía la política de no dejar entrenar solo con sujetadores deportivos en el gimnasio.

«Fui a la señora de la recepción y me dijo que tienen una política por la que no puedes usar sujetadores deportivos en el gimnasio, que no puedes mostrar tu barriga», explicó en el vídeo la joven.

Le pidieron que se fuera. A pesar de ello, la dejaron pasar a que hiciera ejercicio y a que entrenara. «Está bien por esta vez, pero solo para que lo sepas para la próxima», le dijo.

«Pensé, está bien, está bien, y fui a hacer mi entrenamiento», explica. Sin embargo, no pudo terminar de entrenar en el gimnasio, pues le pidieron que se fuera. «Cuando llevaba 15 minutos en la cinta, el coordinador del programa se me acercó y me pidió que me fuera. Estoy tan avergonzada», explica entre lágrimas.

La publicación se ha vuelto viral

La joven denuncia que el gimnasio la echó por su sobrepeso. Tras la publicación, miles de usuarios en redes sociales han apoyado su testimonio y le han mandado ánimo. La publicación se ha vuelto viral.

Sobre aquellos que defendieron la actitud de los trabajadores del gimnasio, la joven explicó cómo se lo indicaron.

«El código de vestimenta es lo que es, no puedo cambiar eso, lo que sea. Pero el número uno es cómo me habló la señora de la recepción. Dije: «Oh, ¿no podemos usar sostén deportivo?» Y ella dijo, «Bueno, no podemos simplemente tener la barriga colgando», en un tono de menosprecio. Eso ya no está bien», concluyó.

