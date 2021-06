Abomination está de regreso en el segundo trailer de ‘Shang-Chi’

La segunda película de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel será ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, la cual será la presentación de este héroe asiático poco conocido incluso para los lectores de cómics y parece ser que será muy importante para la franquicia, pero no estará solo, un viejo y olvidado villano de Marvel estará de vuelta, algo que fue presentado en el segundo trailer de ‘Shang-Chi’.

Este día finalmente fue presentado un nuevo avance de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, en el cual vemos un poco más sobre la historia de origen de este personaje que será interpretado por el actor Simu Liu, donde los vemos en su infancia así como su crecimiento y aprendizaje en las artes marciales y como el Mandarín buscará que se convierta en su sucesor, lo que lo llevará a enfrentarse a este villano.

En este segundo trailer de ‘Shang-Chi’ pudimos ver algunos nuevos detalles como la utilización y los poderes de los famosos diez anillos utilizados por el Mandarín, los cuales cambiaron con respecto a los cómics, mientras que al final del trailer vemos el regreso de un olvidado villano, Abomination, a quien vimos en ‘The Incredible Hulk’ de 2008, segunda película del MCU, el cual se aprecia en lo que parece ser un torneo de artes marciales, algo que se había rumorado que veríamos en esta producción.

Después de un reacomodo en el calendario e Marvel Studios y múltiples retrasos a consecuencia de la pandemia, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ llegará a las salas de cine el próximo 3 de septiembre de 2021 y no tendrá estreno en simultáneo en la plataforma de Disney+ como ‘Black Widow’ o algunas producciones como ‘Crella’.

Wipy

