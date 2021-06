Adriana Azzi: Horóscopo del 28 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 28 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Prosperidad.

Número de suerte: 863

Utiliza la intuición. Solución a tus problemas. Debes ponerle frenos a lo apurado. Nuevas oportunidades. Sientes que tienes muchas cosas que hacer. Debes enfrentar lo que vas hacer. Te ofrecen algo nuevo. Nuevas emociones. Atracción. Algo dorado que llega a tu mano y te trae suerte.

Trabajo: Estarás en el momento del crecimiento y cambios en la vida laboral. Nuevos negocio.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Un familiar que te quiere mucho te busca para darte algo. Una niña que te busca y tú no le prestas atención.

Parejas: Sueños por hacer. El dinero como llega lo gastas. Llegó el momento de soltar e iniciar un nuevo ciclo.

Solteros: Personas nuevas en tu entorno. Compra de alimentos. Salida en grupo con personas importantes.

Mujer: Lleva las cosas con calma para que todo vaya en buen camino. No estés inseguro en lo que haces.

Hombre: Debes confiar en los demás un poco más. Se prudente en lo que dices. La suerte está de tu lado.

Consejo: Ríe la vida es una.

Tauro

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 371

Mudanzas. Te pagan un dinero. Enseñaras a un grupo de persona a hacer algo. No discutas con la familia. Nuevas fuerza que se imprime para un trabajo especial. Deja la venganza no te conviene. Cuidado con la pérdida de algo grande. Tendrás progreso en esta semana en lo que haces o quieres.

Trabajo: Todo no puede ser igual para todos. Olvida un poco los problemas de los demás y dedícate a lo tuyo.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Asistes a un lugar sin ningún límite. Nuevas relaciones. Asistes a una comunidad donde te dan un proyecto.

Parejas: Debes colaborar con la familia en algo. Contacto con un aeropuerto. No te compares con nadie.

Solteros: Debes estar claro lo que quieres. Debes reconocer cuando te equivocas. El beneficio económico está en tus manos.

Mujer: Cuidado con un inversión con inversiones que no te conviene. Llegas tarde a un sitio.

Hombre: Estarás en una retirada no dudes en irte de un sitio. Nuevas energías para hacer lo que quieres.

Consejo: Construye tu felicidad dentro de ti.

Géminis

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 329

Una persona que tiene tiempo que no te ve te busca cuidado no retrocedas. Hijos que necesitan de una figura adulta. Viajes. La rueda de la fortuna esta de tu lado. Viajes de playa. Deja de pensar en negativo. Alegrías con hijos. Destruyes algo negativo. Reuniones familiares. Ayudas a un amigo.

Trabajo: Te ofrecen cursos de mejoramiento personal. Reuniones alegrías. Algo con dinero de la familia.

Salud: Tratamiento médico positivo

Amor: Levanta el ánimo ya que esta semana será muy positiva en lo amoroso. Cuidado con los gastos.

Parejas: Sorpresa con personas del pasado. Más responsabilidades. Una nueva racha de buenas energías aprovéchala.

Solteros: Debes utilizar algo que llega a tus manos. Sorpresas en tu vida. Algo con un regalo.

Mujer: Nuevas energías en tu entorno. Alguien del pasado que llega y te revuelve la vida.

Hombre: Cambios de alimentos que te favorece. Cuidado con pérdidas. El mundo está en tus manos.

Consejo: No alejes a quien te quiere.

Cancer

Palabra clave: Copas.

Número de suerte: 527

Reinicias los estudios. Alegrías. Todavía celebrando muchas cosas. Nuevo mes en positivo. Acuérdate los problemas nos los buscamos nosotros mismos. Te dan nuevas oportunidades te ofrecen una nueva opción. Hombre de poder que te busca. Nuevas oportunidades.

Trabajo: Nuevas oportunidades en tu sitio de trabajo. Reuniones alegrías. Cambio de ideas.

Salud: Hacer ejercicios

Amor: Te gusta una persona cercana a ti. Mudanzas. Cambio de dirección. Nuevos amigos.

Parejas: Alegrías. Estarás pendiente de tu pareja. Cancelas una deuda que te trae problemas.

Solteros: Sorpresa con hombre que llega a tu vida pero de mal carácter. Alguien cercano que te desea. Cambio de look.

Mujer: Se activa el amor y todo lo que haces lo das con mucho cariño. Reconocen tu trabajo en tu entorno laboral y de vecinos.

Hombre: Enfrentamientos o llegas acuerdo con una mujer adulta de mal carácter y mandona.

Consejo: Ríe disfruta la vida es una.

Leo

Palabra clave: Cumpleaños.

Número de suerte: 919

Inversiones con buenos dividendos. Tienes el poder en tus manos. El amor en tu vida. Algo que llega, que calma tu angustia. Solo dios. Debes colocar los pies en la tierra. No gastes más de lo que tienes. Planifica las cosas. Debes activar las energías. Muchas ideas que se hacen realidad.

Trabajo: No te metas en sitio donde no te están llamando. Viajes de ida y vuelta. Amigo o compañero con problemas.

Salud: Indigestión.

Amor: Se termina una relación, finaliza un ciclo. Debes hablar mucho con la persona que estás y estar claro con lo que quieres.

Parejas: No te aceleres o no te preocuparte por lo que no puedes solucionar. Amigos que necesitan de ti.

Solteros: Cambios y transformaciones. Nuevas necesidades. Recuerdos de algo que has vivido.

Mujer: Celebraciones en esta semana. Algo con una cena especial. Descubrirás algo en una foto.

Hombre: Amigo del pasado que te lo consigues en tu camino. Algo nuevo en tu vida. Equilibrio.

Consejo: No tengas miedo.

Virgo

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 410

Asistes a una conferencia donde sales con otros pensamientos. Pondrás límites en tu casa. Hijos en espera de que le cumplas algo. Celebraciones en familia. Etapas de negocios donde no estás seguro (a). Todo sale bien en algo que inicias. Ganancias después de muchos sacrificios.

Trabajo: Nuevos problemas económicos que mejoran. Tendrás la solución de los problemas laboral.

Salud: Estabilidad.

Amor: Cuidado querido (a) todo lo que brilla no es oro. Nuevos eventos. Cambios y sorpresas.

Parejas: Sorpresas con personas del extranjero. Te molestara con el compañero cercano. Celebraciones.

Solteros: Te enteras del embarazo de un familiar con muchas alegrías. Alguien sale de tu casa con felicidad.

Mujer: Estarás en una lucha entre el pasado y el presente. Cuidado no confíes en todo el mundo.

Hombre: Debes estar pendiente de una tubería en el hogar. Viajes en familia. Sueño que te dará una intuición.

Consejo: Ten fe y se optimista.

Libra

Palabra clave: Reflexión.

Número de suerte: 563

Dios te bendiga muchas alegrías con una mujer amorosa. La estrella de la fortuna a tu lado dando mucho brillo. Se hace justicia en una situación de familia. Cambios de vida mudanzas. Alegrías. Salidas nocturna. Asunto importante en juegos. Logras hacer un viaje y todo en positivo.

Trabajo: Cambio de empleo. Nuevas amistades en lo laboral. Te cancelan una factura de monto alto.

Salud: Dolores musculares

Amor: Te sorprende una grosería inesperada de un ser muy querido. Niños que te dan sorpresa.

Parejas: Hecho curioso en tu hogar con aparato eléctrico. Te retiras de un sitio muy molesto.

Solteros: Amigo que te busca. Malestar estomacal por comida de la calle. Te gusta una persona cercana.

Mujer: Alegrías. Dinero que llega a tus manos. No cambies de ideas. Tú puedes lograr lo que quieres.

Hombre: Momentos de disfrute con la familia. No escucharas algo que te ofrecen por los nervios.

Consejo: Controla tus emociones.

Escorpio

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 188

Cancelas deudas. Inicias un negocio con líquido. Algo que esperas y se te da. No salgas de noche. Te vas alegrar por una persona que superas. Sueños que se hacen realidad. Cambios. Alegrías y celebraciones. Algo con una mercancía. Veras los cambios en una entrevista de trabajo.

Trabajo: Nuevas comunicaciones. Cuidado con estafadores. Persona morena de cuidado en tu oficina.

Salud: Revisar la hemoglobina.

Amor: Conversas largamente con el ser amado y aclaras una situación en sitio de comida.

Parejas: Veras algo curioso en tu carro. El cariño es importante en la familia. Reunión familiar con alegrías.

Solteros: Cuidado con el dinero que prestas. Un negocio que se activa. Firma de contratos. Te llegan sorpresas.

Mujer: Algo con ropa de colores claro. Dejas a personas que no son honestas contigo.

Hombre: Es importante ser sincero con quien está a tu lado o compartes muchas cosas.

Consejo: Pídele a tu Ángel de la guarda no lo dejes a un lado.

Sagitario

Palabra clave: Hijos.

Número de suerte: 900

Cuidado con las salidas nocturnas. Te cancelan un dinero. Ritual para limpiar las malas energías. Maestros a tu derecha. Te enteras de alguien querido que se va del país. Una persona que estuvo contigo por mucho tiempo que te entrega algo que es tuyo. Te unes a un grupo religioso.

Trabajo: Alegrías y celebraciones en lo que hace. Nuevas emociones. Cambio de empleo o negocio.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Un poco de sonrisa no te hace daño. Fertilidad en la familia. Tienes la fuerza para avanzar adelante.

Parejas: Estarás en la moda y cuidas más tu imagen. Debes ser selectivo (a). Cuidado con tu enemigo.

Solteros: Un nuevo negocio. El dinero llega por persona que te lo presta. Situación que se escapa de tus manos.

Mujer: Suelta las cosas que no funciona. Dedícale tu vida un poco a la espiritualidad. Personas negativas en tu entorno.

Hombre: Tiempos de soñar y aprender. Evita actuar precipitadamente. Encuentras documentos perdidos.

Consejo: Dios está en todas partes búscalo.

Capricornio

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 519

Deja los celos. El amor de tu vida llega. Inicias un nuevo negocio. No te alejes de tus seres queridos. Asiste a una terapia que será muy positiva. El sol sale para ti. No aguantes más cosas con energías negativas. Debes hacer un cambio en todo hasta con los amigos.

Trabajo: Tus compañeros no quieren aceptar las órdenes de los superiores cuidado con lo que dices.

Salud: Mejorando.

Amor: Llega a tu vida una personal especial y llena tus expectativas. Distanciamiento con amigos o vecinos.

Parejas: La poca entrada de dinero ocasiona problemas con tu pareja. Alejamiento que te mortifica.

Solteros: Tendrás la oportunidad de invertir en dinero. Te regalan un libro. Viaje por carretera.

Mujer: Mudanzas. Vences una situación difícil. Recibes un dinero. Alegrías por amigo que sale en libertad.

Hombre: Nuevos caminos. Inicias algo deportivo. Recibes ayuda espiritual. Cuídate de alergias.

Consejo: No tengas miedo.

Acuario

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 810

Sales de malas energías o rachas. Hombre de poder y amigo que está pendiente de ti y te entrega algo que estas esperando. Regresas de viajes con muchas cosas positivas. Debes ver lo que en verdad debes hacer en tu vida. Cosas que debes cambiar. Logras perdonar a alguien.

Trabajo: Nuevas actividades. Momentos de evolución. Cancelas deudas de materiales de oficina.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Te sientes mal por no lograr que alguien cambie de actitud. No discutas con nadie cálmate.

Parejas: Apatía frente al ser amado. Discusiones por necedades. Vivirás nuevas relaciones.

Solteros: Recibes llamadas importantes que esperas por una mudanza o cambio de sitios.

Mujer: Hermano te brinda apoyo económico. Te molestaras ya que te quieren imponer normas.

Hombre: Recoges lo que sembraste. Compra y venta de mercancía. Viajes de placer.

Consejo: Ten buen humor.

Piscis

Palabra clave: Líder.

Número de suerte: 007

Reunión con personas que no tienen poder pero se mueve dónde está. Nuevos compromisos. Remodelaciones en tu casa. Compra de unas sábanas. Deja a un lado lo que te estrese. Debes revisar los carros. Inicias un negocio de comida. No sufras por el que se fue.

Trabajo: Familiar te busca para ofrecerte un empleo fuera de la ciudad. Te dan ayuda inesperada acéptala.

Salud: Dolores abdominales.

Amor: Logras conquistar a un ser muy especial. Tienes las herramientas en las manos.

Parejas: Vences una situación y te ganas lo esperado. Aplicas nuevas estrategias en negocio.

Solteros: Buscaras a una persona que te gusta cuidado como le hablas. Celebraciones en el entorno.

Mujer: Recibes ayuda de una mano extraña escucha lo que te ofrecen. Hombre de poder que te busca.

Hombre: Cuídate de embarazos no deseados. Niños que esperan por lo que ofreciste. Un nuevo empleo.

Consejo: Utiliza tu intuición. Magia.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :