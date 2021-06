Así reaccionó la Miss Universo 2021 Andrea Meza cuando criticaron a sus novio

La Miss Universo 2021 Andrea Meza fue criticada por el hecho de tener novio, pues aseguran que debe dedicarse al certamen de belleza, más que a su vida amorosa y la misma se defendió.

La Mexicana saco las uñas y tuvo una discusión con una seguidora de la red social Instagram, el intercambio de palabras de la representante de la belleza universal y la usuaria fue breve pero causó revuelo.

La internauta se tomó el atrevimiento de escribir en una fotografía de Andrea y su novio Ryan Antonio: “Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia, mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto, no en estar pasándola padre con su novio. Sinceramente de mala imagen”.

Ante este fuerte comentario Meza la respondió: “El gran problema que enfrenta a mujer en el ambiente laboral es que piensa que si tiene familia (Novio, esposo, hijos, entre otros). No va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar “distraída”. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”.

La reina de belleza argumentó con mucha educación su punto de vista, quiso decirle que tiene un concepto equivocado de todo lo que puede hacer una mujer y por eso no hay que juzgarla.

Para finalizar Andrea Meza afirmó que está dedicada a su trabajo y que puede hacer lo que quiera en sus tiempos libres.

Únete a nuestro Canal en Telegram