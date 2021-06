Conoce los beneficios de la Bugambilia en tu piel

Además de ser una de las plantas más comunes en muchos hogares, la bugambilia o trinitaria como también se le conoce posee muchas propiedades que te pueden ayudar a mejor tu piel y salud.

Existen varios colores de esta planta y aquí te compartimos algunos de sus beneficios así que toma nota.

¿Te cortaste o tienes alguna herida? Puedes acelerar el proceso de cicatrización, solo necesitas poner en la zona una infusión fría de flores de bugambilia utilizando un paño y listo.

Útil para combatir enfermedades respiratorias

Esta planta contiene propiedades antibióticas naturales, esto permite que se pueda utilizar para tratar enfermedades respiratorias, de igual manera disminuye la tos seca y ayuda a eliminar las flemas, incluso si tienes fiebre puede reducirla gracias a que es antipirética.

Ayuda al sistema digestivo

Las raíces poseen un efecto laxante, mientras que las hojas provocan estreñimiento así que pueden ayudarte a equilibrar el sistema digestivo. Dependiente de la situación puedes optar por una u otra opción.

tea of Bougainvillea flowers or te bugambilia with honey and raw flowers and leaves

Un aliado en contra del acné

La bugambilia también cuenta con propiedades antisépticas por lo que si se aplica sobre la piel te ayudará a combatir el acné o también infecciones y descamación.

