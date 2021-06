El director de” Luca” aclara si la película es sobre un romance gay

Tras el revuelo que desató la película «Luca» sobre si se trata de un romance entre niños, el director lo explicó todo.

La película de Disney Pixar, «Luca» ha desatado miles de opiniones en redes sociales sobre si en la cinta se muestra un romance entre los niños que protagonizan la historia o solo se trata de una amistad.

La película cuenta la historia de Luca, un monstruo marino adolescente e italiano que pasa unos días con su familia en su granja submarina criando peces cabra y conoce a Alberto, su compañero monstruo marino adolescente quien lo lleva a la superficie y le deja ver las infinitas posibilidades que esta le trae.

Sus escenas incluso han sido comparadas con la película ‘Call Me By Your Name’ y ha causado gran debate por su temática, es por ello que el director de la película animada, Enrico Casarosa despejó las dudas tras ser cuestionado en una conferencia de prensa.Según la publicación estadounidense «Out», cuestionó directamente al director en una conferencia de prensa y le preguntaron si «Luca» es una historia homosexual, a lo que él respondió abiertamente, “En mi primera imagen me di cuenta de que no habíamos hecho que los niños fueran niños”, comenzó.Carsarosa contó que la película fue creada para que tratara sobre un momento en la vida de los niños protagonistas antes de que el romance fuera algo presente en sus vidas, “Fue una parte de mí pensar en eso. También es específicamente un poco antes del romance. Eso fue algo que también me interesó porque hay ese momento en el que tal vez todavía no estamos pensando en novios y novias y que en realidad se trata más de amistades”, explicó.

Y finalizó diciendo que se basó en una amistad que él experimentó en un momento de su vida y quería plasmarlo en la historia, “Yo era un niño muy tímido y un verano, cuando conocí a Alberto, mi mejor amigo, él me empujó fuera de mi zona de confort. Hoy soy dibujante gracias a él. Y de eso habla la película, de cómo las amistades que hemos tenido nos ayudan a construir nuestra identidad… esas eran las cosas que quería ver, y ciertamente provienen solo de lo que yo experimenté. Queríamos asegurarnos de encontrar un Giulia para llegar allí en la mezcla porque era realmente importante encontrar también el otro punto de vista”.

TV Notas

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :