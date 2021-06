Hargreeves quiere que Five se una a la Sparrow Academy en ‘The Umbrella Academy 3’

Uno de los planes de Reginald Hargreeves en la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’ podría implicar a un miembro original del equipo, y es que Five podría unirse a Sparrow Academy para esta nueva entrega.

La tercera entrega de la serie de Netflix viene con muchas preguntas, más después del gran final de la segunda parte, donde los hermanos Hargreeves volvieron a salvar al mundo del apocalipsis.

Los hermanos Hargreeves, son siete de 36 bebés que nacieron de manera misteriosa alrededor del mundo y fueron adoptados por Reginald Hargreeves, y conforme fueron desarrollando sus poderes, los entrenó para formar un equipo llamado The Umbrella Academy.

Lamentablemente con el paso de los años los hermanos se separaron y volvieron a reunirse con la muerte de su padre y juntaron fuerzas para detener el fin del mundo, la primera vez, fallando y regresando en el tiempo a 1963 (temporada dos) donde, como ya se mencionó, salvan el mundo.

Después de este suceso regresan al presente, sin embargo, es un presente diferente, donde Reginald sigue vivo, Ben (número 6) también sigue vivo, y se ha formado un nuevo equipo llamado The Sparrow Academy.

La imagen de este grupo formado por seis personas, y un cubo flotante, es el cuadro final de la segunda temporada. El propósito de este nuevo grupo es desconocido.

Poco se sabe de la siguiente parte de la serie, aunque los fans no han tardado en desarrollar teorías sobre qué puede pasar. Muchos creen que The Sparrow Academy es el resultado de la desastrosa cena que tienen los Hargreeves con su padre, aunque no todo fue malo y esa puede ser la razón por la que quiera que Five se una a The Sparrow Academy.

Five y Reginald tuvieron una plática, en la cual le da la idea para el final de la temporada y poder salvar a los demás regresando el tiempo. Reginald es consciente del potencial de Five y sabe que sería una excelente adición al nuevo equipo.

La habilidad de Five para regresar el tiempo es algo que Reginald podría usar. Claro está que Five acepte o prefiera quedarse con sus hermanos, ya sea por lealtad o porque no confía en los Sparrows.

Por ahora, la espera sigue para saber la verdadera naturaleza de los Sparrows y cual va a ser la dinámica con los Hargreeves, en especial por las fuertes personalidades que tienen la mayoría de ellos y la relación tan complicada que tuvieron con su padre y Five podría unirse a Sparrow Academy.

Wipy

