Luciano y María Alejandra Requena contaron cómo inició su relación

Luciano D’ Alessandro detalló como surgió su romance con María Alejandra Requena.

El reconocido actor venezolano Luciano D’ Alessandro dio detalles de su relación sentimental con la periodista venezolana María Alejandra Requena con quien empezó a salir desde hace varios atrás.

A través de una entrevista con Ly Jonaitis para su programa Especial con Ly Jonatitis que se transmite por el canal Televen, la criolla conversó el pasado sábado y mediante un live con el querido artista Luciano D’ Alessandro.

El actor habló sobre el inicio de su relación con María Alejandra y detalló que su romance surgió luego de salir a tomar un café al reencontrarse en Miami después de 12 años sin verse tras el cierre de RCTV.

«La invite a tomar un café, ese café paso a un vino y a una cena fue una cosa mágica creo que no hay mejor palabra para describirlo porque ni yo contaba con que eso iba a pasar ni yo tampoco (…)», confesó.

«En esa conversación paso una cosa, no fue planeado fue inesperado que los dos quedamos enganchados», acotó.

Para sorpresa del actor, María Alejandra había enviado un video al programa para dedicarle unas hermosas palabras y reiterarle una vez que él le cambió la vida por completo.

«Te voy a decir públicamente lo que muchas veces te he dicho en varias oportunidades tu me cambiaste la vida porque me devolviste la sonrisa porque tengo una nueva ilusión, tengo un amor bonito algo que se siente tan profundo, tan de verdad ha sido una bendición que me dio Dios (…)», confesó.

«Nunca nos imaginamos cuando nos conocimos hace muchos años que podía haber algo mas que una amistad y sin embargo aquí estamos aprovechando cada momento juntos aunque vivimos en países distintos, Dios quiera que eso pueda cambiar pronto que sabemos que si (…)», agregó.

«Todos con la pandemia nos tocó a aprender a ser pacientes y por ahora teníamos que seguir siendo pacientes tu y yo para vernos pero eso si esperando cada momento, cada reencuentro, pero de eso se trata del amor que sentimos el uno por el otro, te mando un beso, te amo», finalizó.

«No me lo esperaba, te amo mi vida hermosa (…) ella fue la que me cambio la vida a mi y me hace reir mucho», dijo Luciano al ver el video que su novia le había preparado.

