Montrezl Harrell se burla de los Lakers con una publicación en Instagram

El jugador de los Angeles Lakers, Montrezl Harrell se burló de su equipo en la NBA con una publicación en su cuenta personal de Instagram.

Montrezl Harrell simuló tirarle a Los Angeles Lakers en su cuenta de Instagram mientras su pasaba tiempo de juego esporádico luego de hacer una gran actuación en la Drew League durante el fin de semana.

Harrell electrificó la sede de St. John Bosco High School con donqueos espectaculares, quizás quitando varias baja temporada con su equipo Angeles Lakers que no salió exactamente lo esperaban.

Luego del partido, Harrell regresó a subir un video de uno de sus donqueos que tenía la leyenda: “[Montrezl] finalmente consiguió una carrera en Los Ángeles”, una aparente relación a su rol con los Lakers. Harrell puso el video con un emoji de risa llorando, un movimiento de cabeza virtual al sentimiento.

Aquí la foto:

Montrezl Harrell terminó el partido de esta manera:

MEGADEATH IS BACK 😤

Franklin Session and Public Enemy are back today vs. No Shnacks. Last season, Nitty went crazy, scoring back-to-back 50-point games. #TheDrew pic.twitter.com/2wEEB0EA6d

— Drew League (@DrewLeague) June 27, 2021