Perú | Óscar Ugarte: «Vizcarra no recibirá segunda dosis de Pfizer»

Ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que la reciente inoculación de Vizcarra fue un “error” en el padrón de vacunación

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que el expresidente Martín Vizcarra no recibirá la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, luego de haber recibido la primera dosis este último sábado.

En una conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que la reciente inoculación del exmandatario se debió a un “error”. Por lo que, informó que se ha pedido a la Reniec que se excluya a los implicados en el caso ‘Vacunagate‘ del padrón de vacunación nacional contra el Covid-19.

“Hemos informado a Reniec y hemos dado la orden de que se excluyan del padrón estas 487 personas; por tanto que el ex viceministro no se dé la molestia de ir el día 30 de junio (fecha prevista para su segunda dosis), porque no va estar en el padrón y que el señor Vizcarra no vaya a intentar ser vacunado con una segunda dosis como lo ha hecho con la primera”, expresó.

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue uno los altos funcionarios que se vacunó, de manera irregular, contra el Covid-19 con las dosis entregadas por el laboratorio chino Sinopharm, en el marco del ensayo clínico que se realizaba en Perú.

Sin embargo, este último sábado, el expresidente fue inoculado por tercera vez con la primera dosis de la vacuna Pfizer, de acuerdo al cronograma de vacunación dispuesto por el Minsa para personas entre los 58 y 59 años.

“Hoy, de acuerdo al cronograma, recibí la vacuna contra la covid-19. Gracias a la Municipalidad de San Isidro y el Seguro Social de Salud (EsSalud) por llevar una vacunación ordenada y eficiente”, informó Vizcarra en sus redes sociales.