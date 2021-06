Tribunal condenó a mujer que mató al que la violó

Valérie Bacot, francesa de 40 años, vivió 24 años sometida a la prostitución

Valérie Bacot, francesa de 40 años que se ha convertido en su país en el nuevo rostro de la violencia machista, fue condenada a cuatro años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, por haber asesinado en 2016 a su marido, que la violó, maltrató y prostituyó.

La mujer ya había cumplido un año de detención provisional, por lo que no tiene que volver a prisión.

«Empieza un nuevo combate para otras mujeres. No me siento aliviada, sino agotada, física y mentalmente», dijo a su salida del Palacio de Justicia de Saône et Loire, en el este de Francia, donde fue recibida entre aplausos.

Bacot estaba siendo juzgada dos años después de que sus hijos, que tenían 16 y 17 años cuando se produjo el crimen, fueran condenados por un tribunal de menores a seis meses de prisión exentos de cumplimiento por haber ayudado a enterrar el cuerpo y ocultar el acto.

Este juicio, iniciado este pasado lunes, reabrió en Francia el recuerdo de Jacqueline Sauvage, una mujer condenada a diez años por haber matado a su marido, que la había maltratado durante más de cuatro décadas.