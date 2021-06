▷ #FOTOS Venezolano hizo un memorial para las víctimas del derrumbe de edificio en Miami #29Jun

Al enterarse de que un conocido estaba en el complejo Champlain Towers, Miami, cuando ocurrió el derrumbe de una parte de éste el pasado jueves 24 de junio, el venezolano Leo Soto quiso rendirle tributo a las víctimas y desaparecidos a través de un mural adornado con flores, velas y fotografías.

Durante una entrevista con a periodista María Gabriela Rondón, el joven contó los motivos de su iniciativa, según refiere el portal web El Nacional. “Estos días han sido estresantes, cargados de mucha angustia. Me sentía inútil y no sabía qué hacer para ayudar. Entonces se me ocurrió que puedo ayudar a las personas emocionalmente”, expresó.

A través de esta idea Soto se puso en contacto con los familiares de las víctimas y algunas floristerías de Miami para reunir fotografías y flores que integrarían el altar que construyó.

“Las velas también fueron donadas. Esto ha sido un esfuerzo de la comunidad para que todos estemos juntos. La gente viene, trae flores, llora y reza por las víctimas”, contó Soto, quien explicó que el homenaje le permite a las personas hacer un poco de catarsis y despedirse de sus seres queridos que, lamentablemente, perdieron la vida en el colapso del edificio.

El Nacional refiere que el joven instó a todos los que sepan de alguna víctima cuya foto no esté en el memorial, a que la incluyan.

La iniciativa de Soto surgió tras el colapso de la torre sur del complejo Champlain Towers, en Surfside. Hasta el momento se ha hallado los cadáveres de dos venezolanos, de los seis que están desaparecidos. La lista total de desaparecidos suma 150 y la cifra de muertos se elevó a 11.