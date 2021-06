Adriana Azzi: Horóscopo del 29 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 29 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Intuición.

Número de suerte: 881

Seguridad en lo que haces. Llegan buenas noticias en lo económico. Deja los miedos, adelante. Atento con planes de inversiones. Mujeres a tu lado que te ayudan. Ayuda espiritual que recibes. Se activa una relación con socio, debes creer más en ti. La energía del amor se activa en tu vida.

Trabajo: Atento con los planes en tu negocio. Deja el pasado para que avances en lo que te llega.

Salud: Sin novedad.

Amor: Andas en la búsqueda de alguien que sea especial. Estarás haciendo planes en lo que quieres hacer.

Parejas: Debes ser sincero con la familia paterna. Cuidado con los exceso alimentarios. Resuelves un problema.

Solteros: Cuidado con forzar las cosas, ten calma lo tuyo llega, nadie te lo quita. Sigue adelante.

Mujer: Cuidado con un trabajo manual. Logras algo importante. Cuidado con hombre que se viste con uniforme.

Hombre: Buscas aliado para buscar algo. Te despiertas asustado por un sueño. Romance que trae problemas.

Consejo: La vida es una vívela.

Tauro

Palabra clave: Compartir.

Número de suerte: 338

Has un poco de caminatas para que te puedas alejar de los conflictos ya que la situación te mantiene de mal humor. Vienen cosas buenas para tu vida. Se activa la bendición a tu lado. Todo depende de cómo actúes. Has ejercicios de respiración. Debes estar seguro (a) de lo que haces y quieres.

Trabajo: No cometas los mismos errores del pasado. Debes controlar los gastos. Nuevos inicios.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Veras otra manera de conectarte con el amor. El amor es importante en la relación de pareja.

Parejas: No aceptes que nadie te diga lo que vas hacer. Descubrirás donde están tus bloqueos y los solucionas.

Solteros: Debes estar pendiente de los detalles para con la persona que quieres. Cuidado con tus palabras.

Mujer: Tus hijos te necesitan. Cambios inesperados en una cena. Amigos que necesitan de tu orientación.

Hombre: Se constante no dejes que los obstáculos te venzan. Participas en una selección que será una sorpresa para ti.

Consejo: Recibe una ayuda que te ofrecen.

Géminis

Palabra clave: Voluntario.

Número de suerte: 880

Llega el amor que tanto esperabas. Mujer de la familia pendiente de muchas cosas. Debes hacer cambios necesarios en tu rutina. Concretas un negocio. Compras un detalle para alguien querido. Nuevos sentimientos. Lo económico trae problemas en tu casa. Limpia bien tu casa necesaria.

Trabajo: Debes cancelas los gastos de tu negocio. Pendiente con personal nuevo. Nuevas ideas.

Salud: Cuidado con postura al sentarte.

Amor: Se constante en lo que haces por otros. El amor por tu prójimo no lo detiene nadie. Nuevas historias.

Parejas: Alguien extraño que te llama. Salidas nocturnas con la familia. Reunión con varias personas.

Solteros: Indecisiones por cambios que debes hacer. Firmas. Tendrás en tus manos las herramientas para hacer algo.

Mujer: Apreciaras algo que llega a tus manos. No llores delante de alguien que te duele lo que te dice.

Hombre: Familiar que se va de tu lado. Padre que necesita de tu presencia. No seas caprichoso.

Consejo: Ten fe, se hace justicia.

Cancer

Palabra clave: Dios.

Número de suerte: 234

Nuevos proyectos. Estas en el camino de algo nuevo. Nuevos sacrificios. Buenos resultado en lo que haces y trabajas. Nuevas luchas. Decisiones apresuradas. Deja las dudas adelante. Logros y éxito con una mujer a tu lado. Cuidado con el exceso en alimentos. Te alejas de alguien conflictivo.

Trabajo: Molestia en lo laboral tomas la decisión de irte de donde trabajas. Levántate no te quedes en una caída laboral.

Salud: Cansancio.

Amor: Una nueva independencia en tus hijos. Buscaras otro camino lejos de tu familia. Bendiciones en este dia.

Parejas: Reunión familiar donde falta alguien importante `pero haces a lo que van. Te entiendes con un amigo.

Solteros: Celebraciones alegrías. Salidas nocturnas. Algo con el número 19 de cuidado. Celebraciones y brindis.

Mujer: Debes pararte y conversar con personas conocida por un problema de la casa. Decisiones que debes tomar.

Hombre: Reuniones familiares algo que se cae y se inicia de nuevo. No te sientas culpable por otros.

Consejo: Lee el salmo 33. Se agradecido (a).

Leo

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 100

Que buenos días en esta semana ya que el éxito a tu lado. Nuevas oportunidades. No escuches chisme. Cuidado con tu estómago. Una persona a tu lado que no te abandona. Buenas energías. Andas en la búsqueda de algo que quieres y lo logras. Demuestra lo que sientes.

Trabajo: Asumes la responsabilidad de una empresa o negocio. Buenas energías positivo en todo. Se muy cauteloso (a) en tus decisiones.

Salud: Fiebre. Malestar general.

Amor: Conoces a una persona que capta tu atención. Invitación a una fiesta de compromiso de amigos.

Parejas: Aunque la persona amada no esté a tu lado, la vida sigue adelante no te detengas, logras todo lo que quieres.

Solteros: Salidas nocturnas. Estarás en descanso o reposo obligado. Algo con flores que te alegra un día.

Mujer: Cambios en tu hogar que debes hacer y una limpieza espiritual urgente. Saca lo que no usas.

Hombre: Querido amigo no juegues con los sentimientos de otros se claro. Hermano que necesita hablar contigo.

Consejo: Sueños que se hacen realidad. Cree en tu poder.

Virgo

Palabra clave: Misión.

Número de suerte: 588

Superas una situación económica. La estrella llega a tu vida. No escuches comentarios. No andes triste. Quieres ayudar con un programa de ayuda a otros. Nuevas ideas con gente querida. La abundancia a tu lado. Debes estar pendiente en lo que quieres. Amigos que esperan por ti.

Trabajo: Buenas noticias en lo laboral y económico. No te sientas cansado. Controla tus dudas.

Salud: Estrés.

Amor: Te enamoras de alguien conocido. Un nuevo romance. Deseos de alejarte de un grupo.

Parejas: Sorpresas en la puerta de tu casa alguien que llega con flores. No permitas que otros decidan por ti.

Solteros: Mujer y hombre de poder en reunión. Jefes dueños de algo que te ofrece un negocio. Lo que esperas llega.

Mujer: mucha bendición por logros. Triunfos. Firmas. Compras. Nuevos negocio y lo que quieres.

Hombre: Llega alguien a tu puerta que no esperabas. Alguien que está pendiente de ti.

Consejo: Cree en lo que piensas y eres. La vida continúa.

Libra

Palabra clave: Confiar.

Número de suerte: 219

Cambios y transformación en este dia. Problemas con tantos conflictos. Aléjate de lo que te ocasiona angustia. Busca la tranquilidad. Has ejercicios de respiración. Controla los pensamientos en lo que quieres hacer. Busca la serenidad. Has ejercicios en sitio de verde y aire puro.

Trabajo: Vences una dificultad en lo económico. Acuérdate de activar tus ideas. Organiza tu vida laboral.

Salud: Dolor en talón.

Amor: Ruptura de una relación que te hacer crecer mucho. Nada cambia si tú no lo haces.

Parejas: Paseos y salidas nocturnas. Sales con un grupo con hijos. Triunfos y logros.

Solteros: Serás victorioso en algo que haces. La persona que dejaste fue lo mejor que hiciste.

Mujer: Alguien que te pide disculpas en la puerta de tu casa y sientes que lograste algo. Te pedirán ayuda.

Hombre: Estas en sitio de mucho frio. Finanzas que se solucionan. Sentirás que tienes una carga.

Consejo: Hazte una limpieza con una vela morada.

Escorpio

Palabra clave: Explicar.

Número de suerte: 718

Nuevos planes en tu pensamiento. Tomas en serio algo que te proponen. Analiza bien la decisión que vas a tomar. Ayudas a un grupo que trabaja por otros. La estrella brilla para ti. Adelante no te detengas. Puedes hacer lo que quieres. Hermano pendiente de ti y de lo que haces. Nuevos sueños.

Trabajo: No maltrates con quien trabajas. Mantienes tu posición ante un problema. No descuides tu personal en lo laboral.

Salud: Alergias de piel.

Amor: Tu felicidad la haces tú. Tomas decisiones que te trae paz. Llega una estrella a tu vida.

Parejas: Limpieza con mucha agua y esencia. Tendrás que iniciar una rutina de caminatas.

Solteros: Salidas con niños. Cambios. Mudanzas. No discutas en la calle. Cambio de casas por días.

Mujer: Alégrate la rueda de la fortuna está contigo. Viajes. Nuevas decisiones. Sorpresas en la puerta de tu casa.

Hombre: Viaje por barco donde conoces un amor. Placer. Alegría y celebraciones. Descanso.

Consejo: No abandones tus proyectos por obstáculos, adelante.

Sagitario

Palabra clave: Soñar.

Número de suerte: 926

Se hace justicia en algo que estás trabajando. La suerte está de tu lado. Ruptura de una relación por diferencias de pensamientos. Busca la solución de un problema. Celebraciones y alegrías. Buenas noticias que se activa por lo que has trabajado. Mucho sacrificios pero con vencimiento. Bendiciones.

Trabajo: Busca el equilibrio en tu camino laboral. Muchos movimientos en tu entorno laboral.

Salud: Dolor de articulaciones.

Amor: El éxito en tu puerta. No tomes decisiones apresurada. Analiza muy bien lo que vas hacer.

Parejas: Harás un curso donde aprendes mucho. Nuevas herramientas en tus manos. Nuevas responsabilidades.

Solteros: No puedes permitir que otros te maltraten. Alegrías con un nuevo empleo o estudios.

Mujer: Estarás en una lucha, donde si pones un poco más de empeño, logras lo que quieres. Te aprueban un crédito.

Hombre: Salida con los niños de la casa al cine. Un nuevo mundo en tu vida. Algo de la administración de bienes que será mejor.

Consejo: Adelante con tus planes.

Capricornio

Palabra clave: Luz.

Número de suerte: 771

Conversación con una mujer que te busca. Te sientes muy mal espiritualmente. Cuídate de las personas de doble cara. Estarás en tu constante dia a dia. Aléjate de lo negativo. Busca las buenas energías. Bendiciones en este dia. Nuevos acuerdos en una empresa importante.

Trabajo: Resuelves una entrevista que quieres de otro sitio. No te metas en problemas de otros. Sigue tu lucha.

Salud: Malestar urinario.

Amor: Estas a punto de iniciar una nueva relación sentimental. Estas agradecido (a) por la ayuda de alguien incondicional.

Parejas: Utiliza tu intuición en tu entorno. Tu pareja te pide un poco de ayuda. Tendrás que evaluar la relación.

Solteros: Le pedirás ayuda a un santo y lo más importante es que te escucha. Abres tu corazón a la felicidad.

Mujer: Cuidado no consienta tantos a los hijos. Le agradeces a una persona por toda la ayuda que te ha dado.

Hombre: Asistirás a unan casa donde veras muchas flores y te trae una buena idea. Algo con viaje.

Consejo: Deja el miedo, sigue adelante.

Acuario

Palabra clave: Relación.

Número de suerte: 782

Cambio en el camino ya que no ves resultado, pero no pierdas tus metas. Has el cambio necesario. Inicias una nueva relación, con alguien conocido pero que no esperabas. Viaje por vacaciones. Reunión sentimental con alguien querido. No escuches comentarios de terceros. Compra de libros.

Trabajo: Inicias un cambio en lo laboral. Llamadas que no esperas pero te toca atender. Cambios de firmas.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Llegan cambios muy positivo en el amor. Estarás haciendo caminatas con tu pareja que son muy positivas.

Parejas: La experiencia es muy importante por lo que utilizaras no te dejes manipular. Crecimiento personal.

Solteros: Cambios en tu vida. No permitas que abusen de ti en un círculo de amigos. Te ofrecen un empleo.

Mujer: Debes ser más agradecido en lo que te dan. Prepárate la rueda de la fortuna en movimientos.

Hombre: Debes quedarte más callado en una reunión donde serás importante. Harás un curso en lo laboral.

Consejo: Escucha consejo.

Piscis

Palabra clave: Recordar.

Número de suerte: 128

Estas pendientes, por cosas que no has podido hacer. Nuevas formas de hacer las cosas. Escucha tu intuición. Cuidado con tus pensamiento. Busca la paz de tu yo interno. Quieres ayudar a una persona cercana. Cierras un ciclo e inicias otro. Nuevas personas en tu vida que te ayudan con tus ideas.

Trabajo: Celebraciones por logros. Nuevas oportunidades. Debes mantener tu posición en lo laboral.

Salud: .Hacer ejercicios.

Amor: Estas muy distanciado (a) de tu pareja actual. Cuidado cuida lo que es tuyo. Hazte una limpieza espiritual.

Parejas: Buscas ayuda espiritual por problemas en tu casa. Sientes que en lo económico todo esta lento.

Solteros: Ruptura de una relación que te trae muchas lágrimas. Las cosas un poco difícil. Bendiciones.

Mujer: Llega un dinero esperado. Solucionas pagos pendientes. Lucha por lo que es tuyo. Debes tomar una decisión importante.

Hombre: Todo pasa ten calma. Debes limpiarte con una vela. Organizas un viaje con la familia y por negocio.

Consejo: Has lo que quieres hacer. Estas en ascenso adelante.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

