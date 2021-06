Araña «viuda negra» pica a una joven y la deja entre la vida y la muerte

Una estudiante tuvo que luchar por su vida en el hospital después de que una araña venenosa la picara mientras dormía durante sus vacaciones, dejándole un bulto del tamaño de una pelota de golf, reseñó Daily Mail.

Abby Tannetta, de 18 años, se había alojado en la caravana de sus padres en el parque de vacaciones de Cardigan Bay, en Pembrokeshire (Gales), y estaba celebrando que terminó sus estudios con una amiga cuando fue picada por lo que cree que era una araña viuda negra mientras dormía.

La estudiante se despertó en la madrugada del 26 de mayo con un dolor punzante en el costado y una araña gigante a su lado en la cama.

Días más tarde, Tannetta fue trasladada al hospital para ser operada de urgencia, ya que los médicos temían que la joven pudiera contraer sepsis si no se detenía la infección.

Su aterrador encuentro se produjo pocos días después de que la Sociedad Aracnológica Británica (BAS) informara de un «enorme aumento» de avistamientos de todas las especies de arañas, incluidas las falsas viudas venenosas.

Tannetta dijo: «Me desperté con un dolor agudo que me despertó del sueño, miré a mi lado y vi una araña gigante huyendo de la cama. Me dolía mucho y cada vez era peor. Se hizo más grande, estaba muy roja, me picaba y me dolía tanto que no podía mover el brazo ni dormir de lado».

«Me sentía muy mareada y débil, estaba hirviendo y sentía que mi corazón se aceleraba y el bulto había crecido aún más hasta alcanzar el tamaño de una pelota de golf», dijo.

«Me desmayé cuando los médicos me llevaban a operar, pero por suerte lo consiguieron, ya que de lo contrario podría haber contraído una sepsis de la que se puede morir», comentó.

Fuente Daily Mail