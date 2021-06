Chile | «Voy a trabajar por el futuro de la ciudad»: Así se proclamó Jonathan Velásquez como Alcalde de Antofagasta

Con el juramento de rigor se llevó a cabo la mañana de este lunes 28 de junio, la lectura de sentencia del Tribunal Electoral, donde se proclamó como Alcalde de Antofagasta a Jonathan Velásquez Ramírez, quien desde hoy y hasta el 2024 guiará los destinos de la comuna, trabajando conjuntamente con el honorable Concejo Municipal, equipo electo que también asumió su cargo durante esta jornada.

El jefe comunal entregó un emocionado discurso, destacando su felicidad, al “obtener un triunfo con una elección que se suspendió muchas veces, además una campaña austera, una campaña humilde, una campaña sobre todo que se hizo por redes sociales, muchas veces teniendo críticas de algunos sectores pero la verdad me pone muy contento. Además me pone muy feliz que el concejo municipal sea de personas jóvenes, que me di cuenta que tienen muchas ganas de trabajar y de mejorar la ciudad de Antofagasta, así que el sentimiento ahora es de felicidad y, por supuesto, de ansiedad de querer hacer las cosas rápidas como lo dije en mi campaña, de tratar de que pronto la perla vuelva a brillar”.

“Espero tener las puertas abiertas del municipio, poder impulsar muchos proyectos y también y poder recuperar algunos proyectos que estaban detenidos aquí en Antofagasta, una ciudad que estaba detenida hace 10 años, que estaba olvidada , en donde solamente los dineros y los fondos se iban a cosas ilícitas muchas veces, ya sabemos lo que pasó, y en realidad lo que yo quiero ahora es mirar para adelante no seguir mirando hacia atrás y por supuesto trabajar por el futuro de la ciudad”, agregó Velásquez.

En la ceremonia desarrollada en el Teatro Municipal, también se proclamó a los diez concejales municipales, quienes juntos a la autoridad comunal se comprometieron a trabajar por el desarrollo de la ciudad y sus habitantes.

Paz Fuica manifestó estar “muy agradecida por toda la gente que nos dio su apoyo, que confió en esta propuesta de tener un municipio un poco más feminista, con mayor participación desde la ciudadanía, desde las bases”, al igual que Karina Guzmán, quien indicó mantener “una mezcla de sentimientos, de mucha alegría, de agradecimiento a toda la comunidad, feliz de vivir ya este momento en ejercicio”.

Camilo Kong, agregó su agradecimiento “a la gente que ha confiado, afortunadamente tenemos un concejo nuevo en gran parte y también concejales que venimos desde el período anterior que fue bastante complejo, pero también nos dejó muchas enseñanzas y mucha experiencia, yo creo que el desafío hoy es saber trabajar en equipo en conjunto con el alcalde, también reimpulsar proyectos que estén detenidos, hay que continuar con el Plan Regulador Comunal y también trabajar fuerte en la Corporación de Desarrollo Social, donde hay harto que hacer, cambiar estatutos, renovar el trabajo y renovar la confianza en la institución municipal”.

Roberto Jorquera Vergara dijo estar “muy feliz por el apoyo de todas las personas que siempre estuvieron ahí en nuestra campaña independiente. Estoy muy feliz desde el mundo de dirigente social, de dirigente vecinal. Voy a estar siempre en terreno. Ese es mi pensamiento, el terreno, el conocer las necesidades de la ciudadanía y en trabajar siempre en conjunto”.

En tanto, Ignacio Pozo expresó sentirse “muy contento en la elección de este segundo periodo, he sido segunda mayoría del concejo municipal y eso ha generado un gran favor a la comuna de Antofagasta. Sigo siendo el concejal más joven del concejo y eso igual me tiene contento, porque vamos avanzando hacia el futuro”.

Por su parte, Gabriel Alvial manifestó que “lo primero, es que la municipalidad sea abierta hacia toda la comunidad, que pueda haber una claridad acerca de la información, no digo que se haya hecho un mal trabajo, pero si tiene que haber una forma más masiva. Con el tema de la pandemia la gente permanece más tiempo en sus casas por lo tanto necesitamos una digitalización de la información y una masificación para que la gente pueda acceder a los distintos y diversos beneficios”.

Norma Leiva, dijo que “ha sido un gusto conocer al Alcalde Jonathan Velásquez, creo que tiene una buena disposición para trabajar con todo el cuerpo de concejales, la misma disposición tenemos nosotros para trabajar con él en estos 4 años donde vamos a enfrentar grandes desafíos para mejorar la calidad de vida de las y los antofagastinos”.

Natalia Sánchez afirmó que “hemos tenido distintas reuniones con dirigentes sindicales, de honorarios, de la casa central de la corporación, así como con dirigentes vecinales y las madres de los presos políticos. En ese sentido, son las luchas que están vigentes y que queremos levantar, pero porque son las que están en curso, desde ya ponemos a disposición esta tribuna, este espacio, para quienes quieran levantar sus demandas, porque estamos a disposición del pueblo de trabajadores”.