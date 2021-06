#Colombia Álvaro Uribe dice que no se irá de Colombia, a no ser de que lo echen

Durante una entrevista con la periodista de Semana, Vicky Dávila, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que entre sus planes no está irse del país, ni ahora, ni en el futuro.

«Soy un luchador de principio a fin, creo que me he preocupado más por la democracia, por la elección del candidato del 2010, del 2014, del 2018, que lo que me preocupé por mi elección presidencial», dijo en primer momento el exsenador.

Además, frente al interrogante de Dávila acerca de si alguna vez ha pensado abandonar Colombia, debido «a la situación actual y lo que se avecina», Uribe respondió: “Ojalá los colombianos puedan vivir felices aquí, los jóvenes. ¿Álvaro Uribe se va del país? Nunca lo he pensado, a no ser que me echen”, concluyó.

Por otro lado, Álvaro Uribe se mostró preocupado por el futuro del país, y declaró que tiene algunos reparos con el presidente Iván Duque, como el aumento de las hectáreas de coca sembrada en el país y que no haya podido combatir la criminalidad con éxito.

Esto dijo Álvaro Uribe en la entrevista

«¿Álvaro Uribe se va del país? Nunca lo he pensado, a no ser que me echen»: @AlvaroUribeVel #UribeEs #EncuestaSemana Vea más: https://t.co/Xd1cXCU1xf pic.twitter.com/Ahs9kAKsn9 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2021

Lea también: ¡Por fin! Iván Duque y Joe Biden sostuvieron su primer conversación, ¿Qué hablaron?

.fb-background-color {

background: #ffffff !important;

}

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {

width: 100% !important;

}





Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2021-06-28 18:05:06

Fuente

Apóyanos Compartiendo :