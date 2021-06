Denuncian que el municipio Marcano se encuentra en una desidia total

El dirigente social y exalcalde, José Ramón Díaz, indicó que en el municipio Marcano persisten innumerables problemas debido a la crisis económica, la carencia de servicios públicos y la ausencia de gobierno municipal.

«Marcano se ha convertido en una huecoteca», expresó. Al tiempo que resaltó el deficiente servicio de aseo urbano y el abandono de los grupos culturales y deportivos, así como de sus instalaciones que han sido desmanteladas por el hampa.

Señaló que la Alcaldía no tiene control sobre el transporte público debido a que los transportistas abandonaron el terminal de pasajeros y el ente municipal no encuentra la manera para regularizar el servicio.

«Ese es un gobierno negligente. Hay que hacer un plan de recuperación integrando a los vecinos y comerciantes. Darle sustentabilidad sin ahogar económicamente al sector productivo, para que puedan desarrollarse y aportar al municipio», dijo.

Por su parte, Ángel Luis Mata manifestó que la Alcaldía no presta atención a los habitantes. «La alcaldesa no gobierna, no atiende las solicitudes, la gente de los pueblos no tiene a donde dirigirse para plantear sus inquietudes», dijo.

Mencionó que el agua llega cada 45 días y con dos días de suministro que no alcanza para abastecer a la población.

«Se hace necesario un cambio de gobierno para brindar atención a los residentes del municipio. Agradecemos al gobernador Alfredo Díaz porque ha tenido la mano en el área de salud y por estar al lado de la gente, sin contar con los recursos necesarios para hacer un trabajo», aseveró.

Díaz mencionó la necesidad imperiosa de un plan de salud y alimentación para atender esos dos problemas básicos que vive la gente.

«Hay que reconducir la forma de gobernar, optimizando los recursos, estableciendo alianzas con todos los sectores gremiales, productivos y comerciales porque la época de las vacas gordas se acabó», concluyó.

Con redacción de Porlavisión.