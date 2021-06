Denuncian que venezolanos con proceso de TPS en EEUU fueron deportados

Mediante un video difundido por la red social Twitter este 28 de junio, el abogado de inmigración Sergio García denunció que un grupo de venezolanos, entre 15 a 20 personas, que se encontraban realizando el proceso para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron deportados de Estados Unidos. De acuerdo a su declaración, las personas fueron enviadas a Venezuela en avión a través de República Dominica.

Por esta razón, el abogado, que aseguró representar a varios venezolanos que fueron deportados, dijo que contactaron a un congresista en Utah que ayudó a bajar a dos o tres personas del avión que tenían TPS en proceso de aprobación. Agregó que aún no le habían confirmado los nombres de estas personas. «Pero el vuelo continuó, salió en rumbo a República Dominica como a la una de la tarde», indicó.

Explicó que este proceso de deportaciones comenzó el jueves, 24 de junio. “Una persona me contactó y me dejó saber que ya lo habían subido al vuelo, se contactó a través del wifi del avión. No le dieron la oportunidad de hablar con un abogado ni con su familia antes de que lo subieran al avión. Al llegar a República Dominica, después de varias horas allá, fue devuelto a Nueva York y ahora ya está en casa”, relató. Asimismo, aseveró que esta persona tenía el proceso de TPS introducido en Migración y aun así intentaron deportarlo, por lo que cree que eso ayudó a que lo devolvieran a Estados Unidos.

“Lo último que yo me enteré es que no llegaron a República Dominicana, por una parte me comentaron que se había devuelto a Louisiana y por otro me dicen que está detenido en Puerto Rico”. Concluyó diciendo que tenían la esperanza de que ese vuelo regresara a Estados Unidos.

#28Jun #Denuncia @ElyangelicaNews: Venezolanos con proceso de #TPS en marcha, procedentes de centros de detención como el Broward Transitional Center en Miami y el Alexandria Staging center en Louisiana, fueron montados en un avión para su deportación. pic.twitter.com/icQAtlEMNC — Reporte Ya (@ReporteYa) June 28, 2021

El Pitazo

