Director de ‘F9’ explica el significado la escena post créditos

Después de una larga espera, finalmente ‘F9’ llegó a las salas de cine este pasado fin de semana, la cual será la antesala para el final de la franquicia, ya que se tiene pensadas dos entregas más para esta saga que ha ganado un gran número de fanáticos y esta película contiene una escena post créditos como otras producciones, algo que se está convirtiendo en una tradición y para detallas más sobre esta revelación, el director Justin Lin explicó la escena post créditos de ‘F9’.

La película ‘F9’ originalmente se tenía planeado su estreno para mediados de 2020, pero esta película fue una de las primers en hacer un retraso de un año al darse a conocer los primeros casos de Covid-19 fuera de China, lo cual para mucho fue excesivo en su momento, pero que posteriormente una gran cantidad de producciones tuvieron que hacer, para finalmente llegar a las salas para complacer a los fans.

Esta nota contiene spoilers de ‘F9’ si no has visto esta película, es recomendable dejar de leerla

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el director Justin Lin explicó la escena post créditos de ‘F9’ donde finalmente Shaw observa a Han con vida, algo que dejó muchas dudas sobre lo que veremos en las siguientes entregas:

«Es interesante porque mucha gente asume que cuando Han regresa en la 9, eso es Justicia para Han. Nunca sentí que ese fuera el caso. El problema con Justice for Han no es, ‘Oye, se ha ido, lo queremos de vuelta’. Era que algo no estaba bien y tenemos que encontrar la manera de corregirlo. Para mí, el elemento más crítico de esto es el tratamiento de este personaje. Así que Justicia para Han, en realidad, es cómo tratamos a Han cuando regrese y a medida que avanzamos».