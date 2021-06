El secreto para combatir la fatiga mental mientras corres

¿Quién no se ha venido arriba con su canción favorita mientras corría al aire libre o en la cinta de gimnasio? Pues ahora un estudio sugiere que escuchar música mientras corres podría ser la clave para mejorar el rendimiento de las personas cuando se sienten mentalmente fatigadas.

La capacidad física de los corredores que disfrutaron de una lista de reproducción seleccionada por ellos mismos después de completar una tarea de pensamiento exigente estuvo al mismo nivel que cuando no se encontraban mentalmente fatigados, según esta investigación de la Universidad de Edimburgo, que se publica en «Journal of Human Sport and Exercise».

Se trata del primer estudio que investiga este efecto de la música sobre el rendimiento físico cuando hay cansancio psicológico.

Investigadores de la Universidad de Edimburgo utilizaron dos pruebas en dieciocho entusiastas del fitness. Una de ellas analizó los efectos sobre la capacidad de carrera a intervalos, alternando entre carrera de alta intensidad y trote de menor intensidad, con un grupo de nueve deportistas físicamente activos; y la otra consistió en una contrarreloj de 5 km con un grupo de nueve corredores entrenados.

Los grupos completaron una prueba cognitiva por ordenador de 30 minutos que los puso en un estado de fatiga mental antes de completar el ejercicio de alta intensidad. Después, fueron probados con y sin música motivacional autoseleccionada.

Los investigadores ayudaron a los participantes a elegir canciones motivacionales con un cuestionario previo a la prueba que les pedía que calificaran el ritmo, el estilo, la melodía, el tempo, el sonido y el ritmo de la música. Entre las canciones que finalmente escucharon los participantes estaban «Everyday» de A$ap Rocky; Addicted to you de Avicii; «Run this town», de Jay-Z; «Power», de Kanye West; «No one knows», de Queens of the Stone Age; y «Eye of the Tiger» de Survivor.

Durante el ejercicio, se midieron la frecuencia cardíaca y la calificación del esfuerzo percibido en múltiples puntos. El equipo tuvo en cuenta los resultados de una prueba de referencia realizada por los participantes sin que hubiera una prueba mentalmente exigente de antemano y sin el uso de música.

Los investigadores encontraron que la capacidad de carrera a intervalos entre los entusiastas del fitness mentalmente fatigados era moderadamente mayor con música que sin ella, y era la misma que cuando los participantes no se encontraban mentalmente fatigados.

En la prueba contrarreloj de 5 km también hubo pequeñas mejoras con música autoseleccionada frente a la ausencia de ella. Los investigadores creen que los efectos positivos de la música podrían deberse a una percepción alterada del esfuerzo al escuchar melodías.

«La fatiga mental es un problema común para muchos de nosotros y puede afectar negativamente a muchas de nuestras actividades diarias, incluido el ejercicio. Por lo tanto, resulta útil encontrar formas eficaces de reducir este impacto negativo. Los hallazgos indican que escuchar música motivacional autoseleccionada puede ser una estrategia útil para ayudar a las personas activas a mejorar su capacidad de carrera de resistencia y su rendimiento cuando están mentalmente fatigadas. Este impacto positivo podría ayudar a las personas a mantener mejor la calidad y el impacto beneficioso de sus sesiones de ejercicio», señala el doctor Shaun Phillips, de la Escuela de Educación y Deporte Moray House de la Universidad de Edimburgo.

Los investigadores consideran que se puede estudiar más a fondo cómo la escucha de música mientras se corre afecta a grupos de personas más grandes y diferentes, en diversos entornos y utilizando diferentes desafíos de ejercicio. Una línea de investigación que ya está en marcha en la Universidad de Edimburgo.

ABC

Por: Reporte Confidencial

