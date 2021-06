Esto es lo que se puede encontrar en el catálogo de HBO Max en su lanzamiento

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue y después de una gran campaña, por fin la plataforma de streaming ha llegado a Latinoamérica y esto es lo más destacado que hay en el catálogo de HBO Max en su lanzamiento.

HBO Max, ya está disponible en 39 territorios de Latinoamérica y el Caribe, y trae como novedad una promoción exclusiva sin precedentes para nuevos usuarios que pueden beneficiarse con el 50% de descuento del plan mensual si contratan desde el 29 de junio hasta el 31 de julio de este año, mientras mantenga su suscripción vigente ya sea por meses o por años.

Dicha promoción aplica para los dos planes, el estándar que ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo y 5 perfiles personalizados, mientras que el plan móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero fue diseñado para una experiencia individual en smartphones y tabletas.

Pero, bueno el catálogo de HBO Max en su lanzamiento en Latinoamérica ofrece series originales de la plataforma como ‘Love Life’ o ‘The Flight Attendant’, protagonizadas por Anna Kendrick y Kaley Cuoco, respectivamente.

La plataforma de streaming ofrece gran contenido de producciones de DC, desde series recientes como ‘Doom Patrol’, ‘Stargirl’, ‘Batwoman’, ‘Swamp Thing’ y ‘Watchmen’; también películas como ‘Joker’, ‘Wonder Woman 1984’ y ‘Zack Snyder’s Justice League’, tanto en su versión 4k y la versión Blanco y Negro.

Como se había prometido, sagas como ‘Harry Potter’ y ‘Lord of the Rings’ están disponibles desde el primer momento

Producciones clásicas y galardonadas de HBO, como ‘Sex and the City’, ‘Game of Thrones’, ‘Chernobyl’, ‘Westworld’ y ‘The Sopranos’, además de producciones latinoamericanas como ‘Sr. Ávila’ y ‘Hard’.

Series clásicas como ‘El Príncipe del Rap’, ‘Friends’ y ‘Gossip Girl’ cuentan con todos sus episodios disponibles, en el caso de las dos primeras incluso tienen las reuniones de su elenco que se grabaron durante la pandemia.

Series animadas de Cartoon Network como ‘El Laboratorio de Dexter’, ‘Los Picapiedra’, ‘Los Supersónicos’, ‘Scooby-Doo’, ‘Las Chicas Superpoderosas’, ‘Ben 10’, ‘Adventure Time’, ‘Don Gato y su Pandilla’, entre muchas más.

Esto sólo por mencionar algunos títulos disponibles en el catálogo de HBO Max en su lanzamiento, se espera que otros títulos como ‘Harley Quinn’, ‘Titans’, ‘Young Justice’, entre otros se vayan sumando, próximamente.

WIPY

