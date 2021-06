Joe Biden visitará la zona del derrumbe del edificio en Florida el 01 de julio

En información de última hora, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden, viajará junto a la primera dama Jill Biden, a la zona del derrumbe del edificio en Surfside, Florida, este próximo jueves 01 de julio.

En la misiva emitida por la Casa Blanca, se indicó que próximamente darán más detalles e información sobre la agenda del presidente.

El presidente insistió en que debe haber investigación federal acerca de las causas del trágico colapso del condominio de Surfside, por lo que ha enviado asistencias y expertos para investigar y evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Por ahora, según informó la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava, al menos 136 personas han sido ubicadas con vida. Cava posteriormente agradeció al presidente por su visita y la intención que tiene de reunirse con las familias afectadas por la tragedia y el personal de apoyo.

The response and support we have received from federal, state and other partners over the last six days has been unprecedented – and I am deeply thankful @POTUS will be visiting the site of this tragedy to spend time with impacted families and first responders. pic.twitter.com/TYA1wISSuE

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 29, 2021