La abuela venezolana que teje sus sueños en Madrid

Caracas.- La venezolana Marianella Montell Pereira, de 69 años, se ha vuelto popular entre sus familiares y amigos de la comunidad migrante y local de Madrid, España, gracias a sus creaciones en tejido.

La abuela venezolana en Madrid, como se hace llamar en Instagram (@abuvenezolanaenmadrid), llegó al país europeo en 2016 con intenciones de visitar a su hija menor que residía en la capital española, pero debido a la crisis económica de Venezuela sus familiares la convencieron de no regresar.

«Nunca pensé quedarme como migrante. Llevaba 41 años visitando España y ahora llevó cinco años viviendo acá. En 2016, cuando ya me tocaba regresar, mis dos hijas mayores, que viven en Caracas, me dijeron que me quedara con mi hija menor. Así que empecé a hacer las gestiones migratorias», contó.

La caraqueña dijo que aprendió a tejer a los 10 años gracias a su abuela, quien también le enseñó a coser. Al cumplir 12 años ingresó a un colegio religioso, donde aprendió a cocinar, pintar y a perfeccionar su tejido. «Aprendí a tejer con dos agujas y hacían competencias para ver quién tejía más rápido», recordó.

Las intenciones de Marianella nunca fueron lucrarse de sus creaciones, pero en vista de que ahora forma parte de la comunidad migrante de venezolanos en España decidió no quedarse de brazos cruzados. «Vivo con mi hija y por lo general dependo de ella, pero la ayudo con las cosas que vendo», afirmó.

Entre sus productos más populares se encuentran el árbol de la vida, atrapasueños, ojos turcos, carteras, tops, trajes de baño, manteles, bufandas y boinas; prácticamente cualquier artículo dependiendo de la época del año y las tendencias de invierno y verano.

«Siempre tejí sin vender, todo era para mi familia. Mis hijas usaron mochilas, koalas, cartucheras, manteles, de todo. Aquí empecé a tejer desde que llegué. Mis hijas me abrieron una cuenta de Instagram y entre los amigos, venezolanos y españoles, me hacen encargos», indicó.

«Vivo haciendo de todo»

Marianella es abogada, egresada de la Universidad Santa María (USM), y no solo se dedica al tejido, también disfruta de actividades como cocinar, pintar, cantar y disfrazarse. «Vivo haciendo de todo, porque es mi manera de distraerme y mantenerme activa», sostuvo.

«He tenido la fortuna de que he podido viajar por el mundo. Una de mis pasiones es disfrazarme y siempre que viajaba traía disfraces conmigo. Me disfrazo como voluntaria en hospitales y fiestas familiares (…) Me disfrazo de Cruella de Vil, cachifas españolas y hasta de Frida Kahlo, porque fabrico cosas de ella y las vendo en mercadillos», confesó.

Marianella (centro) disfrazada de Cruella de Vil. Foto cortesía Marianella Montel

«He cantado en bares, en fiestas y en grupos. Soy locutora graduada en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Tuve un programa de radio durante tres años llamado Boleriando; soy una bolerista empedernida y aquí el mundo musical me ha absorbido porque me encanta y me ha dado la oportunidad de conocer a muchos artistas», añadió.

Pese a que la pandemia causó que la abuela caraqueña en Madrid pausara alguna de sus actividades, ha ido retomando poco a poco sus pasiones gracias a la disminución de la cuarentena en España.

